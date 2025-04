連避險資產美公債也大跌 投資人無所不賣只要現金？

美國政府公債周一大跌,反映避險基金調降投資部位風險,投資人持續將資金轉為現金。

據彭博報價,美國10年期公債殖利率周一大漲0.19個百分點至4.18%,創下2022年9月來最大單日升幅。30年期殖利率更大漲0.21個百分點,創下2020年3月以來最大漲幅。殖利率上升代表債券價格下跌。

美債在市場動盪之際通常被為超低風險的資產,卻也難逃賣壓,可見美國總統川普上周三宣布對貿易夥伴大幅加徵關稅之後,衝擊仍在華爾街延燒。美股上周四和周五大跌,市值蒸發5兆美元,當時投資人一度轉向公債避險。

市場人士指出,周一規模29兆美元的美國公債市場出現拋售,反映多重因素,包括避險基金降低槓桿操作──也就是減少放大交易的借貸金額,此外,投資人也為躲避整體市場震盪而大量轉進現金。

TD Securities董事總經理戈柏格(Gennadiy Goldberg)表示,這波波動反映「多重宇宙、無所不賣(everything, everywhere all at once)」的交易格局。他說:「多元資產基金正在去槓桿,導致出現『什麼都賣』的情況。」

投資人和分析師特別指出,許多避險基金過去靠著「基差交易」套利,也就是利用公債現貨和其相關期貨價格之間的微小價差獲利。這些在固定收益市場舉足輕重的基金,最近紛紛因為降低風險而出場,導致公債遭到拋售。

Columbia Threadneedle 投資公司資深利率分析師 Ed Al-Hussainy 說:「我認為投資人正在轉向現金和類似現金的資產,以因應這波市場震盪。」

他說:「殖利率變動最簡單的解釋是,投資人正在賣出手上能賣的資產,準備撐過風暴。此時賣股票就是認賠出場,因此最容易的方式就是賣掉美國公債換現金。」

加拿大帝國商業銀行(CIBC)固定收益、大宗商品和匯率策略主管波利克(Ian Pollick)則說:「現在的市場狀況是,只要一點好消息,就會對資產價格產生不成比例的影響。我們今天看到市場出現某種程度的再平衡,股市開始回穩,首先受到影響的就是債市。」

MarketWatch則提醒,美國公債市場釋出兩種相互矛盾的訊號,對投資人來說,可能帶來不小衝擊。

其中一個訊號是:川普針對進口美國商品大舉加稅,恐將推高物價,導致美國家庭減少消費,進而拖累經濟,這種預期會推動美債上漲。

但另一個訊號則是:投資人恐怕無法指望聯準會(Fed)來撐過這波關稅風暴。Fed主席鮑爾上周五已暗示,並不急於降息,且表示關稅所引發的通膨效應可能不像他先前所說那樣「暫時性」。

哪個訊號比較重要?BlueBay美國固定收益主管斯基巴(Andrzej Skiba)告訴Marketwatch:「這些關稅是真實且具影響力的,會推升通膨,也可能限制Fed的降息空間。」