銅跌深後中國買家搶進 油價自近四年低點反彈、金價收低

國際油價今天（8日）盤初反彈逾1%，自周一下跌2%、下探至近四年來的低點後反彈，因擔心美國總統川普最新的貿易關稅可能會使全球經濟陷入衰退，並減少全球對能源的需求；金價周一下跌超過2%，已經連三天下跌，反映市場動盪之際，投資人轉而把美元做為避風港；銅在跌破8,500美元後吸引了中國大陸買家入場，因而縮減跌幅。

油價周一跌2% 今天盤中反彈

布蘭特原油6月期貨在周二盤中勁揚1%至每桶64.98美元，周一收盤跌2.1%，下跌1.37美元，收於每桶64.21美元。

西德州中級原油（WTI）5月期貨周二上漲1.5%，報每桶61.60美元，周一收盤下跌1.29美元，跌幅2.1%，報收於60.70美元。

兩大指標原油合約價格在周一都創下自2021年4月以來最低收盤價。上周油價下跌約11%。

盤中價格劇烈波動，因有消息傳出川普正考慮暫停關稅90天，白宮官員很快否認了這一報導，使原油價格重回跌勢。

原油近來暴跌的主要原因包括川普政府的關稅政策威脅全球能源需求，以及石油輸出國組織與盟國（OPEC+）意外擴大增產，導致供應過剩風險上升。

川普周一還暗示願意進一步擴大貿易戰規模，威脅對主要石油進口國中國再加徵50%關稅。

Tracey Allen和Natasha Kaneva等摩根大通分析師在給客戶的報告中表示，這些關稅措施「甚至超過了最強硬派的預期，推動市場，尤其是對成長敏感的大宗商品，提高美國乃至全球經濟衰退的風險」。

金價下滑 貿易戰擔憂升級後投資者轉投美元避險

現貨金周一下跌1.8%，至每英兩2,983.28美元，盤初觸及近四周低點2,955.89美元；美國黃金期貨收低2%，報2,973.60美元。

Tradu.com高級市場分析師Nikos Tzabouras表示：「在市場動盪之際，投資者轉向現金以及瑞郎和日圓等其他避險貨幣，這導致黃金回落，帶來了更深調整的風險。」

美元兌其他貨幣走升，脫離了上周觸及的六個月低點。美元走強使得黃金對其他貨幣持有者而言更加昂貴。

儘管黃金通常在動盪時期表現良好，今年以來仍上漲了14%，但在市場極度動盪的情況下，投資者有時會選擇拋售資產來套現。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek說：「由於流動性擔憂和投機者的保證金回補，我們在黃金市場遇到了很大的壓力。」

大宗商品策略師Daniel Ghali在報告中表示，黃金將繼續處於超買狀態，而「去槓桿化是主要風險」。

現貨白銀漲0.5%，至每英兩29.71美元，從當天早些時候創下的近七個月低點回升。

現貨白金跌1%，至907.09美元；鈀金跌0.9%，至903.19美元。

銅價走低 跌破每噸8,500美元後中國買家大舉入場

倫敦金屬交易所（LME）銅期貨7日下跌0.6%，報每噸8,732美元。

銅價周一下跌，但在觸及盤中低點之後大幅反彈。交易員表示，中國買家趁著周一銅價跌破每噸8,500美元大舉買入，這在全球其他市場跌勢進一步加劇的情況下推動了銅價的強勁反彈。

倫敦金屬交易所(LME)開盤後僅15分鐘內，銅價一度暴跌多達7.7%，隨後走勢迅速反轉，在短短兩個多小時內回升近1,000美元，創自2009年以來最大日間波動幅度。

目前尚不清楚這波買盤是否足以扭轉銅價的下跌趨勢。在不斷升級的貿易戰背景下，交易員正迅速調整對全球經濟成長的預期。花旗集團分析師周一表示，短期內銅價可能降至每噸7,500至8,000美元，而美國銀行分析

師則認為，銅價可能會跌至低達5,700美元的水準。