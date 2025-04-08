英相施凱爾與星國總理黃循財通話 重申貿易戰無贏家

英國首相府表示，首相施凱爾今天與新加坡總理黃循財通話，雙方皆同意「貿易戰沒有贏家」。除了經貿議題，雙方另談及英國即將啟動的航空母艦打擊群印太區域部署行動，施凱爾重申對自由開放印太區域的承諾。

繼2021年後，英國今年將再度派遣航艦打擊群前往印太區域，由「威爾斯親王號」（HMS Prince ofWales）航艦領軍，沿途將與不同國家演訓，並訪問新加坡與日本。航艦打擊群預計數週內自英國啟程。

美國總統川普（Donald Trump）倫敦時間2日晚間9時許對各國家地區宣布「對等關稅」稅率，英國對美貨品出口遭課徵基本稅率10%。施凱爾（KeirStarmer）3日早上7時隨即與企業領袖會商，期間重申政府將持續推進與美國簽署經貿協議、為英國爭取關稅減免等利益，同時不排除任何行動選項，包括對美方實施反制。

4日起，施凱爾陸續與澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）及其準繼任者梅爾茨（FriedrichMerz）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）以及黃循財等國際領袖通話，討論美國關稅新政給全球經貿造成的衝擊。

根據英國首相府釋出的談話紀要，施凱爾與各國領袖通話時，均強調英國將沉著務實應對，而非躁進尋求反擊。他也一再重申，全球貿易戰不符任何人利益。

施凱爾另提及，理念相近國家必須維持強健關係和對話，以確保彼此安全和全球經濟情勢穩定。

與馬克宏通話期間，英法雙方就美國關稅新措施對東南亞國家造成的衝擊，特別表示關切。

英國、新加坡、澳洲和加拿大都是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員。施凱爾與黃循財及卡尼通話時，皆談及在當前全球經貿新局勢下，自由開放貿易、以及旨在推進自由開放貿易的CPTPP等多邊機制，更顯重要。

施凱爾另提到，英國將繼續致力強化與全球不同貿易夥伴的關係，包括簽訂雙邊協議。

施凱爾今天造訪英國汽車品牌「捷豹荒原路華」（Jaguar Land Rover）在英格蘭的一處車廠，期間提及，在與美國持續密集協商簽署雙邊經貿協議的同時，英國仍將放眼全球，與關鍵夥伴合作，以減少貿易壁壘、簽署支持自由開放貿易的雙邊協議。

印度、波斯灣合作理事會（GCC）等國家地區是除了美國之外，英國目前優先爭取簽署雙邊經貿協議的對象。商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）近日證實，相關協商持續進行。