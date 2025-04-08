蘋果計劃由印度供應更多 iPhone 降低關稅衝擊

蘋果公司（Apple）傳出計劃自印度供應更多的iPhone到美國，以抵銷自中國大陸供貨的高關稅成本。

道瓊社報導，知情人士說，這是短期的權宜之計，蘋果仍力圖爭取能夠贏得總統川普的關稅豁免。蘋果執行長庫克在川普第一個總統任期對中國打起關稅戰時，曾經成功獲得豁免。

消息來源指出，蘋果認為目前的狀況太不確定，不宜因此就全面推翻在供應鏈上的長期投資，也就是製造中心放在中國大陸的現狀。

根據川普取新公布的對等關稅方案，中國大陸商品進口到美國的關稅稅率至少54%，而印度是26%。由於北京當局針對川普的對等關稅，已宣布要以牙還牙也加徵美國商品關稅，川普周一（7日）因而威脅，如果北京不取消報復關稅，他要把中國商品的進口關稅再往上加。

iPhone是蘋果的招牌產品，約占蘋果一半營收。由於蘋果對中國製造的依賴太重，投資人害怕它在對等關稅上的高度曝險，對等關稅宣布後至今三個交易日，蘋果的股價已經崩跌19%，是公司近25年來最差的三日表現。

美銀（BofA）分析師Wamsi Mohan表示，在川普關稅宣布之前，蘋果原本計劃今年在印度的iPhone產量約2,500萬支。通常，其中約1,000萬支要供應當地市場。如果現在蘋果將所有在印度製造的iPhone都送到美國，大約可滿足今年美國市場需求量的50%左右。近年來，蘋果一直努力提高在印度的iPhone產量。

TechInsight估計，在美國售價1,100美元的iPhone 16 Pro，目前的硬體成本550美元，若計算對中國進口品加徵的關稅，硬體成本將增加約300美元。所以，改自印度進口，關稅約只有一半，可以縮減衝擊。

川普大聲疾呼要在美國復興製造業，然而，分析師和供應商說，把iPhone移回美國製造的成本，會遠高於支付的關稅。Wedbush在最近的分析報告中提到，「如果消費者想要買一支3,500美元的iPhone，那麼我們就該在紐澤西州或德州或其他州製造」。

蘋果自2017年起，就在印度與合作夥伴開始組裝iPhone，先由較舊的機型開始，慢慢擴及最新的機種。這除了因應中國風險，也可免除在印度當地銷售的進口關稅。

不過蘋果的製造重心仍在中國大陸，鴻海等製造夥伴在中國大陸的製造廠規模龐大，因為有著深厚的供應商網絡、高技術勞力與政府支持。