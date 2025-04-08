美股期指反彈 三大指數都上漲1%、道瓊漲近500點

美股三大指數期貨上漲，從前一天劇烈波動的交易反彈，此時正值美國總統川普發動的貿易戰可能引發經濟衰退的疑慮環伺。

在台灣時間8日清晨7時45分左右，道瓊指數期貨上漲477點，漲幅1.25%；標普500指數期貨上漲1%，那斯達克100期貨則上漲1.1%，這兩大指數在周一盤初大跌後，盤中拉鋸波動，終場拉回至平盤附近。

川普表示他現在不考慮暫停實施對等關稅，但暗示可能對一些談判持開放態度；美國財長貝森特則說，他希望關稅稅率將隨著談判持續進行而降低，而且一切都可端上談判桌。

Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli在報告中表示：「我們警告投資人不要對所有川普正與一些國家協商的消息太過興奮。即便在4月2日那張關稅表中被加徵對等關稅的一些國家獲得一些減免，關稅問題仍持續存在。」

川普周一還威脅中國，如果不取消報復行動，他將對中國再加徵50%進口關稅。