美元兌避險貨幣瑞郎走軟 關稅疑慮使外匯市場走勢震盪

美國總統川普對貿易夥伴全面徵收關稅後，避險貨幣瑞士法郎兌美元周一再度走升，美元指數也上漲。

瑞郎兌美元升值0.3%，至0.8584，上周升值2.3%。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.2%，美元兌日圓升值0.6%至 147.84。

川普和日本首相石破茂同意繼續討論關稅。石破茂警告，關稅可能會阻礙川普實現吸引更多投資進入美國的目標。

歐元一度升值0.7%至1.1050美元，尾盤下跌0.4%，報1.092800美元。

路透看到的一份文件顯示，歐盟執委會周一提議對一系列美國商品徵收25%的反制關稅，以回應川普的鋼鋁關稅。

英鎊創一個月最低，報 1.27125 美元，兌美元尾盤下跌 1.3%。

雖然美元通常被視為避險資產，但隨著關稅的不確定性及對美國經濟成長影響的疑慮加劇，這種地位似乎正在削弱。

麥格理駐紐約的全球外匯和利率策略師Thierry Albert Wizman說：「儘管歐元、英鎊甚至加幣等外幣出現不穩定的疲軟走勢，但這一趨勢的核心問題在於市場對美元作為儲備貨幣的信心可能正在減弱。」

「如果必須考慮一年後的觀點，而不是一周後的觀點，那麼它似乎仍然傾向於弱勢美元。」

50 多個國家已和白宮接洽，希望開始貿易談判。中國大陸已採取反擊措施，包括對所有美國商品額外徵收 34% 的關稅。

市場如今暗示聯準會（Fed）5月降息的機率約為65%，期貨市場指向Fed在今年年底前降息約100個基點。