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蘋果3天市值蒸發近6,400億美元 博通啟動100億美元庫藏股計畫救股價

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
受川普關稅衝擊，蘋果股價連跌3天，市值蒸發近6,400億美元。路透
受川普關稅衝擊，蘋果股價連跌3天，市值蒸發近6,400億美元。路透

雖然周一美股表現好於前兩個交易日，但蘋果（Apple）再受打擊，股價下跌3.7%，川普關稅引發的拋售潮使蘋果為期三天的跌幅深達19%，市值蒸發6,380億美元。另一方面，蘋果的半導體供應商博通（Broadcom）宣布，將新啟動規模高達100億美元的庫藏股計畫，實施期間直至年底，盤後股價應聲上漲3%。

蘋果因為依賴中國大陸的生產基地，而中國面臨54%的川普對等關稅，深受貿易戰衝擊。僅管該公司也分散生產至印度、越南和泰國等地，但這些國家同樣被川普課徵高額關稅。

根據分析師，當美國的新關稅生效時，蘋果可能需要漲價或承擔額外的關稅成本。瑞銀分析師周一估計，蘋果最高階iPhone的價格可能會從目前的1,199美元上漲約350美元，或約30%，到1,549美元。

巴克萊分析師Tim Long預估，蘋果會調漲產品價格，否則每股盈餘可能降低多達15%。蘋果也許可以重新安排供應鏈，以便從關稅較低的其他國家進口至美國。

蘋果供應商、總部在加州帕羅奧圖的博通周一發布聲明表示，董事會已授權啟動新的庫藏股計畫，將買回自家股票直至12月31日。

博通上月預測第2季營收強勁，並暗示有新的潛在客戶，能在競爭激烈的市場中增加營收。由於雲端運算公司正尋找輝達（Nvidia）所設計高成本處理器的替代方案，這使得博通的客製化AI晶片炙手可熱。

博通執行長陳福陽在聲明中，表示，此次購買庫藏股「反映董事會對博通多元化半導和基礎設施軟體產品實力的信心」，他說，博通對協助大型雲端運算公司採用生成式人工智慧具「得天獨厚的優勢」。

分析師 博通 川普 美股 蘋果 關稅

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