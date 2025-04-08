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台積電ADR收盤小跌0.4% 盤中一度翻漲4.7%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周一（7日）盤中一度隨美股翻漲4.7%，終場小跌0.4%，收在146.17美元，較台北交易溢價逾14%。圖台積電高雄已經完工的P1廠區外觀。圖/本報資料照片
台積電ADR周一（7日）盤中一度隨美股翻漲4.7%，終場小跌0.4%，收在146.17美元，較台北交易溢價逾14%。圖台積電高雄已經完工的P1廠區外觀。圖/本報資料照片

台積電ADR周一（7日）盤中一度隨美股翻漲4.7%，終場小跌0.4%，收在146.17美元，較台北交易溢價逾14%。

美國股市周一劇烈波動，盤中先是暴跌4%，隨後收復失地並上漲逾3%，而後又再次回落，收盤略微走低。有消息說美國總統川普考慮暫停加徵關稅90天一度引發短暫反彈，但隨後川普政府澄清不會延後實施新關稅。

道瓊工業指數收盤下跌349.26點，跌幅0.9%，報37,965.60點；標普500指數下跌11.83點，跌幅0.2%，報5,062.25點；那斯達克綜合指數上漲15.48點，漲幅0.1%，報15,603.26點。

費城半導體指數上漲2.7%，輝達（NVIDIA）反彈3.5%。

台灣加權股價指數周一崩潰2,065.87點，收在19,232.35點。台積電跌停收在848.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 125.55 -1.04 134.50 -6.65

中華電 CHT 124.79 -2.78 124.00 0.64

台積電 TSM 967.18 -0.43 848.00 14.05

聯電 UMC 40.56 -1.61 40.75 -0.46

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電 指數 美國

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