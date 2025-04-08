關稅消息攪動市場 標普500指數歷經驚濤駭浪後小幅收跌

美國股市周一劇烈波動，盤中先是暴跌4%，隨後收復失地並上漲逾3%，而後又再次回落，收盤略微走低。有消息說美國總統川普考慮暫停加徵關稅90天一度引發短暫反彈，但隨後川普政府澄清不會延後實施新關稅。

道瓊工業指數收盤下跌349.26點，跌幅0.9%，報37,965.60點；標普500指數下跌11.83點，跌幅0.2%，報5,062.25點；那斯達克綜合指數上漲15.48點，漲幅0.1%，報15,603.26點。

費城半導體指數上漲2.7%，輝達（NVIDIA）反彈3.5%，台積電ADR下跌0.4%。

有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）在盤中突破 60 點，創下 2024 年 8 月以來最高水準。在收窄漲幅後，仍以46.98點作收，創下五年來最高收盤點位。

川普周一表示，如果中國大陸不撤回對美國加徵的報復性關稅，他計劃從周三開始對中國商品再加徵50%的關稅。他寫道：「此外，所有與中國要求和我們舉行會議進行的談判都將終止！」

川普也表示，儘管渴望避免徵稅的貿易夥伴紛紛尋求協商，但自己並不考慮暫停全面實施對等關稅，不過他同時也對一些談判抱持開放態度。

Miller Tabak的Matt Maley表示，期待股市V型反彈的投資人可能會大失所望。他說：「我們應該很快會在某時看到強勁反彈，但市場根據實際的經濟前景重新定價將需要時間。當最糟糕的下跌階段明顯已經過去，我們將有充足的時間採取急進措施。」

家族投資公司 Cherry Lane Investments 合夥人Rick Meckler說：「市場的根本問題在於，政府對貿易失衡的態度是試圖採取一種比疾病本身更糟糕的治療方法。」「很明顯，投資人傾向於暫停或換個角度看問題。很能說明問題的是，在投資界和商界的眾多川普支持者中，似乎沒有人站出來支持政府的關稅做法。」

房地產股下跌 2.4%，在標普指數 11 個主要類股中跌幅最大。通信服務股漲幅最大，收漲 1%，科技股 上漲 0.3%，只有這兩個類股上漲。

拖累標普指數較重的是蘋果，下跌 3.7%，特斯拉下跌 2.6%。亞馬遜上漲 2.5%。