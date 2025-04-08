快訊

撿鑽石好時機？PTT笑「今天再一根」：不是單純技術修正

對等關稅各國求談判 白宮證實「台灣聯繫美方」

中和公寓頂樓加蓋凌晨驚傳惡火 男子倒臥浴室送醫不治

美股交易全日震盪 市場絕望等待新關稅上路

中央社／ 紐約7日專電

美國股市今天歷經新關稅延後90天上路傳聞、白宮高調否認，以及要對中國再加課高關稅、聯準會可能提前降息等混亂訊息下，市場大幅波動，終場漲跌互見。全球股市因4月9日對等關稅日逼近，絕望等待氣氛濃厚。

財經頻道CNBC稍早報導，美國總統川普（DonaldTrump）考慮對等關稅延遲90天施行，白宮出面否認傳聞，加上川普揚言對中國再加徵50%關稅，美股今天交易歷經利多與利空消息上沖下洗，標準普爾500指數開盤跌幅超過4%，一度進入熊市區間，道瓊工業指數曾反彈超過2%，但買盤低落。

道瓊工業指數開盤後下跌逾千點，在聯邦準備理事會（Fed）可能提前降息預期下，收盤下跌349.26點，跌幅0.91%，以37965.6點作收。

標準普爾500指數收盤小跌11.83點，跌幅0.23%，以5062.25點作收。標普500盤中跌幅超過4%，一度踏進熊市。

那斯達克指數逆勢上揚15.48點，漲幅0.1%，以15603.26點作收。

重磅科技股漲跌互見，可能面臨美國對中國高關稅的蘋果（Apple）跌幅為3.67%，總計連續3天跌約20%，6400億美元市值蒸發。分析師認為，川普關稅若上路，iPhone價格恐提高3成。

特斯拉（Tesla）跌幅2.56%，距離川普勝選後慶祝行情股價已折半。輝達（Nvidia）上漲3.53%，暫時脫離跌勢。

台積電美國存託憑證（ADR）開盤重挫逾6%，盤終跌幅收窄至0.43%，以146.17美元作收。

美股在港股歷史性大跌13%，以及上海、北京與台北股市下跌7%至10%間的悲觀陰影下，開盤即再遭拋售，全日交易受多方消息影響，交易波動幅度大增，華爾街投資人對美國貿易逆差國即將面臨川普高關稅充滿絕望情緒，期盼市場出現救贖。

川普與內閣官員今天仍堅持將如期於9日向多國課徵高額關稅，白宮高調否認將延後施行的傳聞，除了將以同等稅率報復的中國之外，開放與各國就關稅、匯率、採購和貿易額等各項議題進行協商。

川普 指數 美國

延伸閱讀

恐向大陸加徵50％關稅 川普：盼與習近平維持好關係

川普關稅政策引市場擔憂 國際油價挫跌

經濟日報社論／因應川普關稅大刀的挑戰

川普大打關稅戰…大摩喊減碼台股 外資第一家

相關新聞

道指連跌三日…盤中震幅近2600點 那指意外小漲

在川普總統推出關稅措施，加上7日威脅對中國徵收更高的關稅後，道瓊工業指數連續第三天下跌。

台積電ADR收盤小跌0.4% 盤中一度翻漲4.7%

台積電ADR周一（7日）盤中一度隨美股翻漲4.7%，終場小跌0.4%，收在146.17美元，較台北交易溢價逾14%。

美元兌避險貨幣瑞郎走軟 關稅疑慮使外匯市場走勢震盪

美國總統川普對貿易夥伴全面徵收關稅後，避險貨幣瑞士法郎兌美元周一再度走升，美元指數也上漲。

蘋果3天市值蒸發近6,400億美元 博通啟動100億美元庫藏股計畫救股價

雖然周一美股表現好於前兩個交易日，但蘋果（Apple）再受打擊，股價下跌3.7%，川普關稅引發的拋售潮使蘋果為期三天的跌...

關稅消息攪動市場 標普500指數歷經驚濤駭浪後小幅收跌

美國股市周一劇烈波動，盤中先是暴跌4%，隨後收復失地並上漲逾3%，而後又再次回落，收盤略微走低。有消息說美國總統川普考慮...

川普關稅衝擊 一圖看亞股黑色星期一 台灣不是最慘

美國總統川普上周提出對等關稅，連續多個交易日重擊全球股市。台股昨天大跌2065點，跌幅9.7%，均是史上最高，台積電跳空跌停，更是16年來首見。台股從去年史上最高點24416點下跌至7日的19232點，跌幅21%，已符合步入空頭市場的條件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。