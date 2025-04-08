美股跌勢趨緩 4大指數收盤走勢分歧

市場持續擔憂華府關稅政策和美國貿易夥伴報復措施的影響，華爾街股市今天開盤延續前兩個交易日的跌勢，但盤中拋售壓力減弱，部分投資人也逢低買進，4大指數終場漲跌互見。

道瓊工業指數下挫349.26點或0.91%，收37965.60點。

標準普爾指數小跌11.83點或0.23%，收5062.25點。

那斯達克指數小漲15.47點或0.10%，收15603.26點。

費城半導體指數揚升97.29點或2.70%，收3694.95點。