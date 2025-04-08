市場預期 美聯準會將緊急降息

川普政府的關稅措施不僅引發全球股災，也加劇全球經濟陷入衰退的疑慮，彭博資訊報導，市場預估美國聯準會（Ｆｅｄ）今年將再有五次降息，市場甚至預期聯準會將祭出緊急降息。

根據隔夜利率交換市場走勢，市場定價顯示聯準會到年底前將基準利率調低一二五個基點（五碼），相當於降息五次、每次○點二五個百分點。市場資料還顯示，聯準會下周前將基準利率調降一碼的機率約為百分之四十，但聯準會下次政策會議五月七日才舉行，意味市場認為聯準會將採取緊急行動。

高盛首席經濟學家海濟斯率領的經濟分析師團隊在六日的研究報告中，將今年第四季國內生產毛額（ＧＤＰ）年增率從百分之一調降至百分之○點五，並且將十二個月經濟衰退機率的預估值，從百分之卅五調升至百分之四十五。

分析師指出，最新的調整是因為「金融環境急劇緊縮、外國消費者抵制，以及政策不確定性持續升高，這些因素預期比我們先前所假設的更大幅度抑制資本支出」。

在目前高盛所預估、不會陷入衰退的基本情節下，高盛經濟分析師預估聯準會將進行「預防性降息」，從六月開始連續三度降息一碼，把聯邦資金利率調降至百分之三點五至百分之三點七五。分析師指出，「如果是衰退情節，我們預期聯準會未來一年內將降息約八碼」。

Pepperstone的高級研究策略師布朗則說，「市場狀況愈來愈糟」， 「政策轉向，無論是白宮還是聯準會，都是市場所渴望的。就目前而言，兩者似乎都不大可能出現，這將導致更多的經濟和市場陣痛」。

交易員也同步調整對歐洲央行和英國央行的降息押注，預期決策者將不得不採取行動來保護經濟。互換市場走勢目前顯示，這兩個央行今年都將會降息三碼，第四次降息的機率約為百分之五十。