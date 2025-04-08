亞股慘況 數10年僅見

受到美國總統川普的關稅政策衝擊，亞洲股市昨日暴跌，從台北、東京、雪梨到新加坡無一倖免，香港恒生指數跌幅更重達百分之十三點二二，是自二○○八年十月金融海嘯以來最大跌幅。ＢＢＣ說，亞洲主要股市的慘況堪稱數十年來僅見。

台股昨大跌二○六五點、收一萬九二三二點，跌破熊市臨界點一萬九五三三點，邁入熊市；櫃買市場也從歷史新高拉回，大跌百分之廿四，同步轉「熊」。

加權指數上周三融資維持率已經降至百分之一四八，不少個股更已跌破百分之一三○的融資維持率，昨因指數重挫，融資餘額再砍一三五點六億元至二八五二點五億元，融資維持率降至百分之一三三點八，斷頭賣壓恐大舉出籠。統計昨天上市櫃融資維持率在百分之一三○以下的個股就有五八九檔。

統一投顧董事長黎方國指出，台股今若續跌，加權指數融資維持率可能盤中就跌破百分之一三○，融資追繳令勢必萬箭齊發。不過昨天成交量低迷，今天成交量若有出來，融資減少幅度勢必放大，加上斷頭賣壓，今天融資維持率可能跌幅更重。

不僅台股大跌，被川普課徵百分之廿四關稅的日本，日經指數昨跌幅達百分之七點八。日經指數昨開盤後一度跌逾兩千九百點，為日股史上第三大跌幅；大阪交易所日經指數期貨因出現大量賣單，上午八時四十五分觸發「熔斷」機制，暫停交易十分鐘。日股隨後跌幅略有收斂，但終場大跌逾兩千六百點。

被課徵百分之廿五關稅的南韓股市跌幅百分之五點五。韓股股市昨也因股市指數期貨下跌幅度太大，八個月來首度觸發暫停程式交易機制，以緩解劇烈波動。

但主要亞股昨天跌幅最重的是港股，恒生指數收盤暴跌三○二一點或百分之十三點二二，收一萬九八二八點，是自二○○八年十月金融海嘯以來最大跌幅。陸股昨也重挫，滬指跌二四五點四三或百分之七點三四，收報三○九六點。深證成指昨大跌百分之九點六六；創業板指也大跌百分之十二點五。大陸Ａ股昨成交人民幣一點六二兆元，全市逾兩千九百檔跌停。

新加坡雖然只被川普課徵百分之十基準關稅，但星國股市昨天同樣殺聲震天，跌幅達百分之七點四。同樣被課徵百分之十關稅的澳洲和紐西蘭，跌幅都超過百分之三。被川普課徵百分之廿六對等關稅的印度，昨日相對抗跌，孟買指數跌幅不到百分之三。