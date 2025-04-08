美股劇震 亞歐股倒一片…日圓、公債等避險資產走高

美國川普政府對等關稅措施可能顛覆全球經濟，市場恐慌不止，賣壓稍早從亞股蔓延至歐股，銅與咖啡等大宗商品也未能倖免，日圓、瑞郎、公債等避險資產則走高。美股三大指數繼上周五崩跌逾5%後，7日早盤隨川普是否對部分國家暫停90天關稅措施的消息而劇烈震盪，道瓊挫跌逾千點後短暫翻紅大漲2%，隨後又下跌。

道瓊指數7日盤初一度跌逾1,700點，但隨後市場傳出白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）受訪時透露，川普考慮暫停關稅措施90天，美股應聲翻紅大漲，但沒多久白宮又證實此為假消息，漲幅全數回吐。從上周四關稅公布至今三日，全球股市市值已跌約9.5兆美元。

道瓊7日盤初即重摔逾1,700點，跌幅逾4%，標普500、那斯達克綜合指數和費半跌幅均超過4%。

美股「恐慌指數」VIX一度竄升至60之上，是2024年8月5日至今最高。

亞股中最慘的是恆生指數，終場暴跌3,021點或13%，是1997年來最大單日跌幅；其次是大跌9.7%的台股，日經225指數跌7.8%或2,644點，開盤後一度跌逾2,900點，為日股史上第三大跌幅；大阪交易所日經指數期貨甚至一度觸發熔斷機制。南韓KOSPI指數收跌5.6%；東南亞股市則以新加坡最慘，跌7.5%。歐洲股市同樣慘烈。

資金紛紛躲進避險資產，美國10年期公債殖利率4日跌破4%，7日一度再跌至3.869%，是半年最低，公債價格走高。日圓和瑞士法郎走強，日圓一度升值1.4%至144.82日圓、瑞郎盤中曾勁揚1.8%。

現貨金價7日開低震盪，在亞洲盤一度跌逾1%，反映在市場極端錯位的情況下，黃金也會遭遇拋售，主要是投資人賣掉手上的黃金彌補其他虧損。