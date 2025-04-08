川普「核彈級」對等關稅措施…未來一周 觀察五重點

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國總統川普祭出「核彈級」對等關稅措施，引爆全球股災，使投資人惴惴不安，路透整理出未來一周的五大觀察重點。

美元喪失避險功能

川普關稅使市場進入恐慌模式，投資人擔憂美國可能陷入衰退，紛紛拋售持股，使美股遭遇近30年來最重的賣壓，資金也急尋避險資產。然而，向來具避險功能的美元這次卻未發揮作用，主因是市場憂慮關稅對美國經濟的衝擊，以及美國的孤立傾向加深。

各國可能展開報復

全球市場已感受到川普「解放日」的震撼，如今美國的貿易夥伴可能以牙還牙，對付100多來最高的美國關稅稅率，導致市場恐迎接「報復日」。

各國的具體行動將在未來一周逐步明朗，市場尤其關注歐盟與中國大陸的動向。為減緩緊張局勢，歐盟預料將採取循序漸進的應對方式，以保留談判空間；中國大陸則已在4日宣布，將自4月10日起對所有美國貨品加徵34%的關稅。

亞洲工廠首當其衝

川普新關稅措施對亞洲工廠的衝擊最為嚴重。在川普關稅名單所涉及的九個東南亞國家中，有六國的稅率落在32%至49%。剛擺脫數十年來最嚴重經濟危機的斯里蘭卡，面臨44%的高關稅。

消息拖累亞幣重貶，斯里蘭卡主權美元債券跌至去年債務重組以來的低點。

美企財報登場

美國重量級企業本周將迎來關鍵的財報季，由大型銀行財報打頭陣。在標普500指數即將創下2022年以來最差單季表現之際，投資人期盼企業的亮眼財報能重燃市場動能。

聚焦中國通膨

中國大陸將於10日公布3月通膨數據。在2月消費者物價指數（CPI）表現疲軟後，投資人期盼這個全球第二大經濟體能於3月展現更積極的消費力道。

川普 投資人 美國

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