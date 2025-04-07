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川普威脅大陸撤回報復性關稅 否則加徵50%關稅

小摩CEO：川普關稅將推升通膨 拖慢美經濟成長

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
摩根大通執行長戴蒙在股東信中表示，川普關稅將推升美國物價，拖累已然成長緩慢的美國經濟。 路透
摩根大通執行長戴蒙在股東信中表示，川普關稅將推升美國物價，拖累已然成長緩慢的美國經濟。 路透

摩根大通（JPMorgan，小摩） 執行長戴蒙（Jamie Dimon）在股東信中表示，川普關稅將推升美國物價，並拖累已然成長緩慢的美國經濟。

財經媒體CNBC報導，戴蒙7日在年度股東信中，對川普上周宣布的關稅措施表示看法。他寫道，「無論你如何看待最新關稅的正當性（當然存在一些），也不管你認為長期影響是好是壞，重大的短期衝擊都可能會發生」。

他強調，「我們即將看到通膨的後果，不僅是進口產品，國內製造產品的價格也會上漲，因為廠商的投入成本攀升，市場對美國產品的需求也將增加。」他並認為，關稅將拖慢美國經濟成長，雖然是否會造成衰退「尚屬未知」。

他表示，川普的關稅政策創造了「許多不確定性」，包含對全球資本流動及美元的衝擊、對企業獲利的影響，以及來自貿易夥伴的回應。

他也提到，美國通膨將較許多預測結果更加黏著，意味著即便經濟成長放緩，利率仍可能走高。

戴蒙也判斷，目前美國股價及信用風險利差仍過度樂觀，「市場看起來仍以經濟將會軟著陸的前提，為資產定價。（但）我不那麼篤定。」

川普 美國

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