比特幣盤中失守7.5萬美元

經濟日報／ 編譯葉亭均陳律安／綜合外電

貿易戰升級恐慌席捲全球，拖累加密貨幣市場7日大幅下挫，最大加密貨幣比特幣一度跌破7.5萬美元的關鍵支撐價位，隨後回升至7.7萬美元水準。

比特幣7日盤中一度重挫至74,425美元低點，較6日晚間下跌10%。第二大加密貨幣乙太幣自1,800美元跌至1,411美元，寫下2023年3月以來盤中新低；不過，這兩大加密貨幣隨後反彈。

美國總統川普對全球貿易往來國加徵對等關稅，引發關稅戰恐慌，已經導致美國股市市值蒸發超過5兆美元。根據Coinglass的數據顯示，在過去24小時，加密貨幣市場價值約7.58億美元的做多部位遭到平倉，為近六周來最高水準。

數位資產機構經紀商FalconX亞太衍生品主管麥克納提表示，選擇權市場顯示拋售壓力可能持續明顯增加，「看跌選擇權的需求明顯上升」。

他補充說，比特幣和乙太幣的關鍵支撐位分別在75,000美元和1,500美元。

先前，在川普首次宣布關稅計畫引發市場恐慌時，加密貨幣資產曾表現出一定的抗跌性，貌似有可能擺脫科技股下跌的拖累。但7日的暴跌可能預示，加密貨幣也難以倖免於金融市場的動盪，因為回顧新冠疫情期間，加密貨幣和那斯達克100指數就曾展示過高度的連動性。

儘管川普推動的法規可能有利加密貨幣，但在全球經濟疑慮依舊主導市場之際，比特幣今年來累積下跌近18%。

加密貨幣 比特幣

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