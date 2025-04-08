高盛預測衰退情境 Fed今年可能降息8碼

經濟日報／ 編譯廖玉玲葉亭均／綜合外電

隨著川普政府的關稅措施引發對全球衰退的擔憂，市場如今預估美國聯準會（Fed）今年將再有五次降息。市場也愈來愈預期Fed將祭出緊急降息。高盛甚至預期若出現衰退情節，恐降息8碼。

根據隔夜利率交換市場走勢，市場定價顯示Fed到年底前將基準利率調低125個基點（5碼），相當於降息五次、每次25個基點。就在上周，市場還篤定會有三次降息。

市場的資料還顯示，Fed下周前將基準利率調降1碼的機率約為40%，但Fed下一次政策會議要到5月7日才舉行，意味市場認為Fed將採取緊急行動。

高盛集團的經濟學者也調高了經濟衰退預測，而且把Fed下次降息的預估時間提前至6月。

高盛首席經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）率領的經濟分析師團隊在6日的研究報告中，將2025年第4季國內生產毛額（GDP）年比增幅從1%調降至0.5%，並且將12個月經濟衰退機率的預估值，從35%調升至45%。

高盛分析師們表示，如果多數4月9日的關稅果真生效，那麼一旦這些增加的關稅和可能針對特定產業的關稅生效，將導致美國的有效關稅稅率上升約20個百分點，即便有一些國家在稍後達成個別的協議。

分析師說：「若果真是如此，我們預期將調整預測，下修至衰退。」

在目前高盛所預估、不會陷入衰退的基本情節下，高盛經濟分析師預估Fed將進行「保險式降息」，從6月開始連續三度降息1碼，把聯邦資金利率調降至3.5%至3.75%。

他們指出：「如果是衰退情節，我們預期Fed在未來一年內將降息約200個基點」，「我們以機率加權後的Fed預測，是今年降息130個基點（高於先前的105個基點，反映了我們對衰退可能性上升的調整）這類似於與周五收盤時的市場定價。」

Fed 降息 高盛

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