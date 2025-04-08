經濟衰退疑慮增、沙國大砍亞洲原油售價 油價一度跌破60美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳苓／綜合外電
美中貿易緊張升溫，提高經濟衰退憂慮，加上沙烏地阿拉伯大砍亞洲原油售價，導致國際油價7日摔至四年低點，為連續第三天重挫。 路透
美中貿易緊張升溫，提高經濟衰退憂慮，加上沙烏地阿拉伯大砍亞洲原油售價，導致國際油價7日摔至四年低點，為連續第三天重挫。 路透

美中貿易緊張升溫，提高經濟衰退憂慮，加上沙烏地阿拉伯大砍亞洲原油售價，導致國際油價7日摔至四年低點，為連續第三天重挫；美國原油期貨更一度失守每桶60美元大關。

美國西德州中級原油7日盤中挫低3%，報每桶58.95美元，但隨後重回60美元以上。布蘭特原油期貨也一度跌3%，報每桶62.51美元，上周布蘭特暴跌超過10%。

沙烏地阿拉伯調降5月對亞洲買家的旗艦原油售價，每桶調降2.3美元，降幅是兩年來最大，並高過市場預期。沙國降價形同在需求前景惡化之際，增添供給憂慮。PVM分析師瓦加表示，這顯示眾人相信關稅將傷害石油需求。沙國預料供需平衡將受影響，被迫降低官方售價。

此前，石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）3日突然宣布增產，決定5月起每日增產41.1萬桶，也加重油價的下行趨勢。SEB大宗商品分析師說，貿易戰升溫，讓外界更擔心全球經濟可能衰退，導致需求轉疲，OPEC+意外增產讓情勢惡化。能源顧問機構Energy Aspects估計，川普關稅可能損害全球原油消費，每日達110萬桶。

外資轉趨悲觀，高盛不到一周來兩度下調油價展望，並在7日預測，美國在未來12個月的經濟衰退機率為45%；摩根大通上周估計，美國和全球經濟衰退機率達60%。

摩根士丹利分析師表示，油價如此激烈下殺相當罕見，布蘭特原油自1980年代以來，這種兩天跌幅只出現過24次，其中22次與衰退有關。

然而，低油價可以緩和川普關稅的通膨壓力，從貨運業到航空業，均可望從燃料成本降低中受惠。川普7日在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）寫道，沒有通膨蹤影。

川普政府官員上周末均不認為美國會出現通膨或經濟衰退，對關稅引發的市場震盪也毫無歉意；同時，全球最大原油買家中國大陸4日表示，將對美國祭出34%的報復性關稅。

川普早先曾要求OPEC+「調降油價」，認為如此有助壓抑通膨，並擴大對俄羅斯施壓結束對烏克蘭戰爭。

各項油價指標顯示，供需緊張的情況正在迅速緩和。西德州原油即期價差─也就是兩個最接近交割期合約之間的價差─縮小至每桶29美分，遠低於一周前超過50美分的水準。

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