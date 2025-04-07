快訊

美國股災將淪陷：全球自由貿易體系正式說再見？

台股崩跌哀鴻遍野 泌尿科醫：男性「1手術」執行率增

傳1床位喊價2萬？2校區宿舍混抽爆私售亂象 清大回應了

別人恐懼時要貪婪嗎？「2跡象」顯示美股有望觸底反彈

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股跌跌不休，但兩大跡象顯示市場有望觸底反彈。路透
美股跌跌不休，但兩大跡象顯示市場有望觸底反彈。路透

美國總統川普的關稅措施引爆全球股災，股市跌勢難止，但兩大跡象顯示美股有望觸底反彈。

MarketWatch專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）表示，他編制的胡伯特股票時事通訊信心指數（HSNSI），已跌至2023年10月底的同等水準，顯示市場同樣悲觀，可能意味著股市即將迎接反彈。

胡伯特說，HSNSI最近已降至自2000年最低檔的10%水準以內，這通常已足以引發逆向操作投資人的興趣。HSNSI衡量短線股市預測者平均建議的持股比重。上次市場如此悲觀是在2023年10月底，而標普500指數在隨後一個月內上漲10%，未來三個月上漲19.1%。

另外，在避險基金遭遇自新冠疫情以來最嚴重的保證金追繳後，這種迫不得已的去風險化可能已近尾聲，美股有望回升。

根據報導，上周稍晚，主要交易商主動聯繫買方客戶，試圖了解其交易帳戶內的潛在風險，並在必要時調高保證金水準。這種情況加劇了全球市場上周四與上周五的去風險化操作。

根據摩根士丹利主要經紀商部門的報告，多頭／空頭股票基金被迫將淨槓桿率降至多年來最低水準。保證金追繳水準提高也促使買入賣權的成交量激增。

隨著保證金追繳達到歷史高點，愈來愈多跡象顯示標普500指數正接近底部。

指數 標普 美國 美股 風險

延伸閱讀

亞洲投資人繃緊神經 黑色星期五恐蔓延黑色星期一

期貨商論壇／生技期 保守看待

台指期 打2萬點保衛戰

川普關稅引爆市場巨震 避險基金遭遇疫情以來最大規模保證金追繳令

相關新聞

別人恐懼時要貪婪嗎？「2跡象」顯示美股有望觸底反彈

美國總統川普的關稅措施引爆全球股災，股市跌勢難止，但兩大跡象顯示美股有望觸底反彈。

污染紐奧良附近沼澤地 石油公司雪佛龍遭判賠近250億

美國陪審團下令石油大公司雪佛龍（Chevron）賠付7.45億美元（約新台幣249.3億元），理由是對紐奧良附近沼澤地造...

川普關稅戰下…歐股開盤慘跌「如自由落體」 德國股市重摔10%

美國總統川普（Donald Trump）的關稅戰引發全球股市拋售潮加劇，歐洲股市今天開盤跳水，其中法蘭克福股市跌幅高達1...

大陸祭關稅反制美國引發衰退疑慮 日股收盤重挫逾7%

中國4日宣布對美國進口商品開徵34%關稅，回擊美國總統川普日前對北京祭出的對等關稅措施，引發市場憂心這場貿易戰將引發全球...

亞股迎黑色星期一 美股瀰漫恐慌 川普：股市跌非我本意

川普上周祭出「對等關稅」政策後，全球金融市場劇烈震盪，亞股7日早上開盤迎來「黑色星期一」。面對市場劇烈反應，川普6日於「...

美財長稱將退休者不在意股市波動 謝安達批：錢都著火了

美財長部長貝森特(Scott Bessent) 6日接受國家廣播公司「會見新聞界」(Meet the Press)節目專訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。