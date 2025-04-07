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污染紐奧良附近沼澤地 石油公司雪佛龍遭判賠近250億

中央社／ 紐約6日綜合外電報導
美國陪審團下令石油大公司雪佛龍（Chevron）賠付7.45億美元（約新台幣249.3億元），理由是對紐奧良附近沼澤地造成污染，事後又未能將受影響區域儘可能恢復原狀。美聯社
美國陪審團下令石油大公司雪佛龍（Chevron）賠付7.45億美元（約新台幣249.3億元），理由是對紐奧良附近沼澤地造成污染，事後又未能將受影響區域儘可能恢復原狀。美聯社

美國陪審團下令石油大公司雪佛龍（Chevron）賠付7.45億美元（約新台幣249.3億元），理由是對紐奧良附近沼澤地造成污染，事後又未能將受影響區域儘可能恢復原狀。

路易斯安那州普拉克明茲堂區（Plaquemines Parish）治所波因塔哈拉什（Pointe a la Hache）的陪審團4日作出上述判決；普拉克明茲堂區位於紐奧良東南方的沼澤地區。

法新社今天聯繫到雪佛龍的首席委託律師菲力普斯（Mike Phillips），他表示，雪佛龍「將對判決提起上訴，以解決導致這一不公正結果的諸多法律錯誤」。

2001年，雪佛龍收購另一家石油大公司德士古（Texaco）後，普拉克明茲當局即對雪佛龍提出訴訟，指控德士古違反了路易斯安那州1978年通過的環境保護法。

此一環境保護法規定，「在探勘、生產作業終止後，應清理場地、重新植被、消除毒害，或以其他方式處理，儘可能恢復到原來狀態」。

但這起訴訟指控雪佛龍和德士古，都未履行上述義務。

當地政府也指控雪佛龍集團破壞沼澤地，加劇潮汐的影響；而沼澤地被認為有保護作用，可緩和海平面上升的負面影響。

陪審團判決，普拉克明茲因為目前已被永久淹沒的部分土地損失，獲得賠償5.75億美元，以及因污染獲賠1.61億美元，因拋棄設備獲賠900萬美元。

法律 石油 美國

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