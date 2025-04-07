高盛估Fed自6月連續三次降息1碼 若經濟衰退將降8碼

隨著川普政府宣布關稅措施，高盛集團的經濟學者調高了經濟衰退預測，而且把聯準會（Fed）下一次降息的時間預測提前至6月。

高盛首席經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）率領的經濟分析師團隊在6日的研究報告中，將2025年第4季國內生產毛額（GDP）年比增幅從1%調降至0.5%，並且將12個月經濟衰退機率的預估值，從35%調升至45%。

分析師們指出，最新的調整是因為「金融環境急劇緊縮、外國消費者抵制，以及政策不確定性持續升高，這些因素預期比我們先前所假設的更大幅度抑制資本支出」。

高盛分析師們表示，他們的基本預測，依然是否假設美國的有效關稅稅率將總共上升15個百分點，這代表預定在4月9日生效的關稅稅率必須大幅削減。

他們還表示，如果多數4月9日的關稅果真生效，那麼一旦這些增加的關稅和可能針對特定產業的關稅生效，將導致美國的有效關稅稅率上升約20個百分點，即便有一些國家在稍後達成個別的協議。

分析師說：「若果真是如此，我們預期將調整預測，下修至衰退。」

在目前高盛所預估、不會陷入衰退的基本情節下，高盛經濟分析師預估Fed將進行「保險式降息」，從6月開始連續三度降息1碼，把聯邦資金利率調降至3.5%至3.75%。

他們指出：「如果是衰退情節，我們預期Fed在未來一年內將降息約200個基點（8碼）」，「我們以機率加權後的Fed預測，現在是今年降息130個基點（高於先前的105個基點，反映了我們對衰退可能性上升的調整）這類似於與周五收盤時的市場定價。」