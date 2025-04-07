經濟衰退機率大增 高盛不到一周二度調降油價預測

鑒於貿易戰升溫加劇經濟衰退風險，高盛集團不到一周內二度調降油價預測。

高盛 Daan Struyven在內的分析師發布報告，將布蘭特原油 12月交割價格預測調降4美元至每桶62美元，美國西德州原油（WTI）同月預測水準則調降至58美元。2026年全年，布蘭特與WTI平均價預測水準各為58美元和55美元。

近來國際油市遭到美國大舉加徵關稅重創，加上中國大陸展開關稅報復，對行情有如雪上加霜。此外，石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）決定擴大增產，也超出市場預期，對油價構成進一步壓力。

高盛表示，這次下修反映同步調降的GDP預測，納入「美國經濟停滯不前」的預測 。分析師說：「風險仍偏向下行，因為衰退風險進一步上升，OPEC+供給也可能高於我們目前所料。」

高盛經濟學家如今估計，美國在未來12個月陷入衰退的機率介於35%至45%之間。分析師指出：「若白宮果真於9日實施大部分關稅措施，經濟學家將把預測更動為衰退。」

布蘭特6月期貨價格最近報每桶63.93美元，跌幅2.5%。12月合約亦下跌，報每桶62.83美元。