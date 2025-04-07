快訊

飼主遛狗未牽繩…疑混種比特犬咬傷男童縫16針 鄰怒控：前科累累

西螺大橋上爆藍綠首長搶大甲媽鑾轎 顏清標今天說話了

本周「血型+生肖」財運TOP5！這組合「看準時機投入」：存款能瞬間上揚

分析：美關稅政策不確定性與美中對立致亞股慘跌

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導

美國本月2日公布對等關稅措施後，台股和港股一度重跌超過9%，中國上海證券交易所綜合股價指數跌幅近6%，日經225指數則大跌逾7%，但為什麼亞洲對美國關稅反應如此強烈？

英國廣播公司新聞網（BBC News）分析，因為股市不喜歡不確定性，而美國總統川普的關稅政策仍存在許多不確定因素。

其中一個問題是，進口稅是否會按計畫生效，還是各國能成功談判降低稅率？

川普上週宣布徵收最高關稅的10個國家和地區中，有5個是亞洲國家，對亞洲地區許多企業來說，無疑是一大擔憂，因為這會提高他們向美國銷售商品的成本。

投資公司先鋒集團（Vanguard）亞太區首席經濟學家王黔表示：「目前亞洲是美國提高關稅的主要受害者。」

她還說：「雖然可能還有一些談判空間，但較高關稅的新體系將持續存在，對全球和亞洲經濟不利。」

此外，人們也擔心中國的回應可能會加劇與美國之間的貿易緊張關係。

瑞穗證券駐新加坡主管瓦拉丹（Vishnu Varathan）說，北京已宣布將徵收34%的報復性關稅，「這表明中國不會屈服」。

瓦拉丹還說：「這加劇了美中貿易對立，使緩解貿易緊張的希望變得渺茫。」

川普 指數 美國

延伸閱讀

川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌，恐怖關稅還會持續多久

川普關稅釀股災 台灣房屋周鶴鳴：黑天鵝來襲、資產將重新分配

批賴五大策略無新意 國民黨團籲召開國是會議共赴國難

富邦投信：提高債券部位、股票以市值型為核心

相關新聞

怕關稅引爆企業違約潮 亞洲CDS成本飆、美垃圾債市湧拋售

亞洲的信用違約交換（CDS）合約飆升幅度創2020年新冠疫情爆發以來最大，另一方面，美國垃圾債市場也出現自2020年以來...

比特幣重摔7% 摜破78,000美元 慘遭金融市場暴跌拖累

加密貨幣市場在亞洲交易時段大幅下挫，比特幣跌破8萬美元，因貿易戰升級恐慌席捲全球。

亞太開盤狂瀉 日股重挫9% 東證與日經225期貨一度熔斷

美國川普政府的關稅措施引發全球貿易戰疑慮，引發國際金融市場腥風血雨，亞太市場今天開盤後延續拋售潮，日股暴跌超過9%，日經...

沙國大幅調降亞洲油價 國際油價周一再挫4%

繼石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）上周四突然宣布增產後，沙烏地阿拉伯也調降5月對亞洲買家的原油售價，降幅是兩年來最大...

市場恐慌不止 道瓊期指繼續血崩1,800點 油與銅暴跌 日圓猛升值

隨著美國川普政府發動貿易戰，可能拖累經濟陷入衰退，美股三大上周五已經重挫超過5%，但周一金融市場賣壓不止，道瓊指數繼續挫...

本周開盤前 五件國際事不可不知

標普500期指周一再度重挫近5%，延續過去兩天市值蒸發近6兆美元的跌勢。川普政府在貿易戰上態度強硬，經濟學家警告這美國恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。