新加坡股市早盤跌逾8% 星媒：金融危機來最大跌幅

美國總統川普關稅政策衝擊全球市場，新加坡媒體今天報導，投資者對「川普關稅」影響的焦慮加劇，海峽時報指數開盤不久就跌超過7%，盤中一度跌8.7%，為2008年金融危機以來最大跌幅。

川普（Donald Trump）關稅政策影響全球投資及貿易市場局勢，美股連日重挫，4日三大指數跌幅均超過5%。

新加坡「聯合早報」等媒體今天報導，在中國採取反制措施之後，投資者對「川普關稅」影響的焦慮加劇；新加坡海峽時報指數今開盤不久就跌超過7%，盤中一度跌8.7%，為2008年金融危機以來最大跌幅。

川普對全球課徵對等關稅，新加坡出口到美國的商品將面臨10%的對等關稅，新加坡歐洲工商管理學院經濟學教授杜特（Pushan Dutt）曾指出，關稅對新加坡的直接衝擊或許可控，但間接衝擊帶來的干擾更多。

他表示，新加坡相當依賴貿易，如果貿易戰全面爆發，世界貿易活動萎縮將波及新加坡。區域供應鏈結構複雜，而新加坡一些主要貿易夥伴，包含中國、印度和東協國家面對高關稅，將帶來更多貿易活動的干擾。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深經濟專家丘偉賢曾告訴中央社，加徵關稅有助美國在短期內降低貿易逆差、增加收入，但也可能因進口至美國的商品被課徵高額關稅後，成本上漲轉嫁至消費者推升通膨；新加坡是小型開放經濟體，如果整個區域都受到貿易戰衝擊，經濟成長速度難免因此放緩。