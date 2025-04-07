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川普祭關稅 日經開盤一度暴跌逾2900點、期貨熔斷

中央社／ 東京7日專電

受到美國總統川普宣布採取對等關稅等措施，加上中國政府採反制措施的影響，日本日經225指數今天開盤後一度跌逾2900點，為日股史上第3大跌幅；大阪交易所日經指數期貨一度觸發熔斷機制。

日本經濟新聞報導，針對川普（Donald Trump）政府宣布採取對等關稅措施，中國於4日採取反制措施，公布對美國商品加徵34%關稅，金融市場貿易摩擦趨於嚴重，投資人憂心全球經濟陷入衰退的風險增高。

日本日經225指數今天開盤後全面下跌，一度跌破3萬1000點，是時隔約1年半跌破3萬1000點。今天開盤後一度跌逾2900點，早盤比上週末跌2188.74點（跌幅6.5%）。

由於日經225期貨、東證指數期貨交易中出現大量賣單，大阪交易所上午8時45分（台灣時間7時45分）起採取「熔斷」機制（Circuit Breaker），暫停交易10分鐘。

日經指數上週一週內下跌逾3000點（跌幅9%）。目前尚無法判讀各國的報復關稅對實體經濟的影響。

實體經濟 指數 日本經濟

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