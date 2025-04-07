川普關稅風暴來襲 韓股開盤跌逾5%暫停程式交易
美國總統川普對全球課徵對等關稅引爆全球股災，韓國股市今天開盤後，一度重挫超過5%。
法新社報導，川普的關稅攻勢引發全球股市暴跌，各界擔心將出現更廣泛的貿易戰和經濟衰退。
韓國綜合股價指數（KOSPI）今天開盤後一度下跌5.26%或129.57點，來到2335.85點，8個月來首度觸發暫停程式交易的機制。
當股市指數期貨上漲或下跌幅度太大時，就會啟動此一機制，暫停程式交易以緩解劇烈波動。
三星電子（Samsung Electronics）股價下跌4.28%，SK海力士（SK Hynix）則重挫近6.5%。
首爾世宗大學教授金大鐘（Kim Dae-jong，音譯）告訴法新社：「韓國的貿易依存度非常高，是個靠貿易生存的國家，因此當美國像這樣徵收過高關稅時，我們就成了受影響最嚴重的經濟體之一。」
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