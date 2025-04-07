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財經名人艾克曼：美關稅恐使全球迎來經濟核寒冬

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）今晚說，如果美國總統川普不立即停止實施他的全面對等關稅措施，全球將面臨「經濟核子寒冬」。

美國媒體AXIOS報導，身價億萬的艾克曼是川普的堅定支持者，他以最鮮明的措辭表達市場對全球經濟前景的擔憂。

他在社群平台X撰寫長文說：「總統週一有機會喊暫停，也有時間修整不公平的關稅制度。不然我們就要邁向自找的經濟核子寒冬，我們應該開始蟄伏。願冷靜戰勝一切。」

艾克曼昨天在另一則貼文中提到，若能暫停川普本月2日宣布的對等關稅措施，全球的處境會更好，否則可能出現「嚴重」的經濟衰退

但他今天的論調讓情況顯得更加危險。他在最新貼文中認同美國政府的立場，認為數十年來其他國家的不公平貿易行為已損及美國；但他也說，倉促推出關稅措施更加不利，他認為此刻正是川普暫停課徵關稅90天以便談判的「機會」。

他說，否則「商業投資將逐漸停頓，消費者將看緊荷包，我們將嚴重破壞自己在全世界的名聲，要花數年甚至數十年才能恢復」。

川普去年夏天在一場造勢大會上遇刺，不久後艾克曼即開始支持川普，去年10月曾在社群媒體發表長篇大論，闡述川普是更好的總統候選人，後來還說，他希望川普勝選能促使民主黨「崩潰」。

川普 經濟衰退 美國

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