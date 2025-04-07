快訊

謝金河：今天股市肯定會大跌 但從這2次衝擊看出老天爺眷顧台灣

圖表／整理歷年台股股災背景成因？ 後續影響多久？

亞太開盤狂瀉 日股重挫9% 東證與日經225期貨一度熔斷

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞太市場今天開盤後延續拋售潮。路透
亞太市場今天開盤後延續拋售潮。路透

美國川普政府的關稅措施引發全球貿易戰疑慮，引發國際金融市場腥風血雨，亞太市場今天開盤後延續拋售潮，日股暴跌超過9%，日經225和東證指數期貨一度觸發熔斷機制，暫停交易；澳洲股市也下跌逾6%。

日本股市領跌亞股，在盤初交易，日本東證指數大跌9.6%，跌至去年8月6來最低；日經225指數狂瀉2,855點，跌幅達8.45%，下探至2023年10月來最低。

日經225和東證指數期貨盤初一度暫停交易，洶湧的拋售導致觸發熔斷機制。據日本交易所集團網站的公告， 東證指數期貨熔斷機制在日本當地時間8時45分被觸發，恢復交易時間8時55分。

在韓國， Kospi指數開盤下跌近5%，小型股Kosdaq指數下跌3.48%。

澳洲S&P/ASX 200開盤重挫逾6%，指數自2月高點已經下滑11%，進入回檔修正區域。

歐股期貨市場開盤後也下跌，歐洲Stoxx 50期貨重挫4.6%。

指數 日本 機制

延伸閱讀

市場恐慌不止 道瓊期指繼續血崩1,800點 油與銅暴跌 日圓猛升值

中鋼出運 接單超預期

期貨商論壇／生技期 保守看待

台指期 打2萬點保衛戰

相關新聞

市場恐慌不止 道瓊期指繼續血崩1,800點 油與銅暴跌 日圓猛升值

隨著美國川普政府發動貿易戰，可能拖累經濟陷入衰退，美股三大上周五已經重挫超過5%，但周一金融市場賣壓不止，道瓊指數繼續挫...

川普關稅帶來的衝擊與回應措施 蘋果、三星面臨三難局面

在中國大陸大動作報復美國總統川普的對等關稅之際，但其他國家的反應則較為低調，以色列、日本及泰國等國都設法透過談判，解決這...

亞太開盤狂瀉 日股重挫9% 東證與日經225期貨一度熔斷

美國川普政府的關稅措施引發全球貿易戰疑慮，引發國際金融市場腥風血雨，亞太市場今天開盤後延續拋售潮，日股暴跌超過9%，日經...

沙國大幅調降亞洲油價 國際油價周一再挫4%

繼石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）上周四突然宣布增產後，沙烏地阿拉伯也調降5月對亞洲買家的原油售價，降幅是兩年來最大...

本周開盤前 五件國際事不可不知

標普500期指周一再度重挫近5%，延續過去兩天市值蒸發近6兆美元的跌勢。川普政府在貿易戰上態度強硬，經濟學家警告這美國恐...

亞洲投資人繃緊神經 黑色星期五恐蔓延黑色星期一

美國總統川普課徵對等關稅、中國大陸全面報復，可能使全球陷入貿易戰螺旋，亞洲投資人7日勢必須繃緊神經，美股投資人也可能遭遇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。