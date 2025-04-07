亞太開盤狂瀉 日股重挫9% 東證與日經225期貨一度熔斷

美國川普政府的關稅措施引發全球貿易戰疑慮，引發國際金融市場腥風血雨，亞太市場今天開盤後延續拋售潮，日股暴跌超過9%，日經225和東證指數期貨一度觸發熔斷機制，暫停交易；澳洲股市也下跌逾6%。

日本股市領跌亞股，在盤初交易，日本東證指數大跌9.6%，跌至去年8月6來最低；日經225指數狂瀉2,855點，跌幅達8.45%，下探至2023年10月來最低。

日經225和東證指數期貨盤初一度暫停交易，洶湧的拋售導致觸發熔斷機制。據日本交易所集團網站的公告， 東證指數期貨熔斷機制在日本當地時間8時45分被觸發，恢復交易時間8時55分。

在韓國， Kospi指數開盤下跌近5%，小型股Kosdaq指數下跌3.48%。

澳洲S&P/ASX 200開盤重挫逾6%，指數自2月高點已經下滑11%，進入回檔修正區域。

歐股期貨市場開盤後也下跌，歐洲Stoxx 50期貨重挫4.6%。