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沙國大幅調降亞洲油價 國際油價周一再挫4%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
布蘭特原油周一大跌近4%，報每桶63.21美元，創四年來谷底，上周已重挫11%。路透
布蘭特原油周一大跌近4%，報每桶63.21美元，創四年來谷底，上周已重挫11%。路透

繼石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）上周四突然宣布增產後，沙烏地阿拉伯也調降5月對亞洲買家的原油售價，降幅是兩年來最大。

受此消息影響，加上貿易戰升溫引發市場對全球衰退和需求疲弱的疑慮，國際油價周一再度重挫。

沙國國營石油公司沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，簡稱阿美）將5月阿拉伯輕質原油（Arab Light）的官方售價（OSP）每桶調降2.30美元，降到只比較阿曼和杜拜均價高出1.20美元。

沙烏地阿拉伯也調降對美國和歐洲的油價，不過降幅遠小於亞洲買家。

阿美也將4月銷往亞洲的其他等級原油價格調降每桶2.30美元。

阿美已連續兩個月調降售價。包括沙國在內的八個OPEC+成員國上周四意外同意提前結束減產計畫，決定自5月起每日增產41.1萬桶，引發油價進一步大跌。

布蘭特原油周一大跌近4%，報每桶63.21美元，創四年來谷底，上周已重挫11%；西德州中級原油（WTI）報每桶59.79美元。

川普政府官員周末均不認為美國會出現通膨或經濟衰退，對關稅引發的市場震盪也毫無歉意；同時，全球最大原油買家中國大陸已對美國祭出報復性關稅。

川普早先曾要求OPEC+「調降油價」，認為如此有助壓抑通膨，並擴大對俄羅斯施壓結束對烏克蘭的戰爭。

各項油價指標顯示，供需緊張的情況正在迅速緩和。美國西德州原油（WTI）即期價差（prompt spread）——也就是兩個最接近交割期合約之間的價差——縮小至每桶29美分，遠低於一周前超過50美分的水準。

售價 油價 美國

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