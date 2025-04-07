市場恐慌不止 道瓊期指繼續血崩1,800點 油與銅暴跌 日圓猛升值

隨著美國川普政府發動貿易戰，可能拖累經濟陷入衰退，美股三大上周五已經重挫超過5%，但周一金融市場賣壓不止，道瓊指數繼續挫跌逾千點，恐慌氣氛繼續從美股蔓延至原油、銅等商品市場，甚至向來被視為避險資產的黃金也下跌。日圓、瑞郎等避險資產則走高。

以下是市場行情發展，截至台灣時間周一（7日）早上約7時。

美股期貨：

道瓊期貨指數開盤後一度重摔1,822點，跌幅達4.7%，標普500指數和那斯達克100指數期貨分別重挫逾5%。代表小型股的羅素2000指數期貨也下跌近5%。

標普500指數在上周最後兩個交易日累計已下跌10%，期貨重挫將使現貨指數從2月創下的紀錄高位回落逾20%，代表落入熊市（空頭市場）。那斯達克100指數上周五已經進入熊市。

標普500期貨指數若崩跌7%，將引發熔斷機制（Circuit breaker），也就是用來防範市場波動過度劇烈、處理高頻交易時代錯誤交易的風險。在川普發動猛烈關稅攻擊後，波動席捲市場，「美股恐慌指數」芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）已經竄升至45之上，攀升至極度市場波動時期的水準。

原油市場：

油價上周五已經跌至四年低點，布蘭特原油6月期貨繼上周崩跌11%後，今天開盤下跌近4%，報每桶63.21美元；西德州中級原油5月期貨也大跌約4%，跌破每桶60美元，報59.55美元。數日之前，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）才宣增產原油，而且增幅之大出乎意料。

黃金與銅：

黃金也未受惠於傳統的避險資產地位，現貨金價繼上周五下跌2%後，今天盤初繼續回落，下跌0.77%至3,014.82美元，稍早跌幅一度超過1%，反映在市場極端錯位的情況下，黃金也會遭遇拋售，原因是投資人尋求賣掉手上的黃金來彌補在其他地方的虧損。不過，金價仍維持今年來15%的漲幅。

紐約商品交易所（Comex）銅期貨一度下跌8.5%至每磅4.03美元，台灣時間今天6時17分，報每磅4.15美元。美國銅價先前曾經飆漲，因為投資人擔心川普揚言對銅加徵關稅，將使得全球供應受衝擊；不過，現在隨著每股崩跌、美國對大量國家實施懲罰性關稅、再加上中國大陸採取關稅報復行動，引發投資人擔心全球需求猛烈萎縮。倫敦金屬交易所上周五的拋售是2020年3月來最大。

美國公債再次上漲：

2年期公債殖利率下滑至2022年以來最低，10年期公債殖利率下滑至3.9%。

匯市方面：

日圓和瑞士法郎等避險貨幣兌美元走強，日圓升值1.1%至145.22日圓、瑞郎升值0.7%。具商品貨幣地位的澳幣貶值0.7%。

儘管市場暴跌，但投資人想要看到美國政府採取一些舒緩行動的希望卻落空。包括美國財長貝森特在內的高層官員，都忽略投資人對通膨復熾、經濟成長放緩的焦慮，沒有對市場動盪表示歉意，而且堅持關稅政策正確、榮景就在眼前。

Freedom Capital Markets首席全球策略師Jay Woods表示：「市場繼續血崩，因為川普或貝森特都沒有說些話來舒緩市場恐慌，現在多頭格局突然陷入了悲傷結局。我們急切等待能獲得舒緩，但現在什麼都沒有。如果我們短期內沒有聽見川普給個說法，那麼恐慌將繼續維持。」

聯準會（Fed）主席鮑爾上周五暗示央行高度警戒，慎防關稅引發的通膨飆高，這澆熄了短期內降息的預期，儘管市場已經預期今年將降息四次，甚至五次，以便因應經濟下滑。

Renaissance Macro Research經濟主管Neil Dutta說：「Fed還沒準備好出手，而且如果總統認為經濟狀況良好，那他沒有理由介入。投資人必須知道，政策所引發的物價上漲，也是導致市場繼續下跌的原因。」