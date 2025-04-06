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川普關稅烏雲壓頂…越南上季經濟成長放緩 出口導向經濟恐面臨更多挑戰

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
越南第1季GDP成長趨緩 ，經濟成長目標不變。圖為總理范明政。美聯社
越南第1季GDP成長趨緩 ，經濟成長目標不變。圖為總理范明政。美聯社

美國越南開徵高額關稅上路前夕，最新數據顯示，越南上季經濟成長放緩，該國的出口導向經濟未來可能面臨更多挑戰。

越南統計總局6日表示，第1季國內生產毛額（GDP）年增率為6.93％，低於去年第4季的7.55％，顯示經濟成長趨緩。上季美國仍是越南的最大出口國，對美貿易順差年增22.1％至273億美元。

出口與外國投資製造業，是越南經濟的主要推手，美國總統川普宣布對越南開徵46%關稅，可能會讓這種經濟模式遭逢壓力

儘管如此，總理范明正表示，今年經濟至少成長8%的目標不變。將以確保互利的方式解決美國憂慮，已下令財長檢討稅務政策，並擬增加進口美國商品。

統計總局預估，剩下三季的經濟成長需要在8.2％-8.4％之間，才可能達成目標，但若川普關稅導致該國對美出口減少10％，將使GDP少掉0.84個百分點。最受重創的產業是成衣業、鞋業、電子業、智慧手機業。

統計總局資深官員阮氏梅杏（音譯）說：「對美出口是越南的主要引擎，關稅可能降低外國投資，特別是來自美國、南韓和中國的投資，並使就業及收入下滑。」

越南去年第4季出口年增7.9%，上季續增至10.6%，但同一時期的工業生產年增率，則從11.5％下降到7.8％。

壓力 美國 越南

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