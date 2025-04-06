報告：2024年全球新增燃煤裝置容量創20年新低

一份報告指出，去年全球新增的燃煤發電裝置容量為20年來最少，但由於中國和印度持續擴增，全球整體燃煤裝置容量仍有所成長。

法新社報導，燃煤發電占全球發電約1/3，而逐步汰除煤炭是實現氣候變遷目標的關鍵之一。

根據多個能源與環境相關研究機構及非政府組織（NGO）共同撰寫的報告，去年全球新增的燃煤裝置容量僅為44GW（百萬瓩），是2004年以來的最低紀錄。

報告指出，儘管如此，新增裝置容量仍超越退役燃煤電廠的總和，意味著全球燃煤整體裝置容量出現淨成長。

路透社報導，根據美國智庫全球能源監測組織（Global Energy Monitor）3日公布的資料，2024年全球燃煤裝置容量略增18.8GW，為20年來的最低增幅，但中國和印度的新增裝置容量抵銷了其他地區的減少。

報告示警，中國去年開工興建的燃煤電廠數量創下新高，印度提出的新燃煤電廠計畫也創紀錄。

國際能源總署（IEA）表示，全球煤炭需求將在2024至2027年間達到高峰，已開發國家煤炭用量的下降將會被新興經濟體的成長抵銷。

IEA指出，中國發電產業約占全球煤炭使用量的1/3，因此中國是否進行轉型將對全球趨勢產生重大影響。報告提到，儘管去年中國的燃煤建設創下新高，但與前2年的爆炸性成長相比，中國的新許可數量有所下降。

在東南亞地區，煤炭驅動印尼等新興經濟體發展，但新的煤炭提案有所減少。報告指出，這是由於印尼、馬來西亞、菲律賓和越南的多項協議與承諾，促使這些國家逐步淘汰煤炭。

然而，報告也指出，在富裕經濟體中，日本和南韓因為「在國內外推廣令人存疑的『脫碳』煤炭技術」，而受到批評。報告示警，這些技術「成本高昂，且不太可能達成穩定氣候所需的大幅減排」。

最具代表性的技術是在燃煤電廠進行氨混燒。雖然用氨替代部分煤炭有助減少排放，但氨的減排效果取決於其生產方式。報告警告，即使使用低碳氨混燒，排放的二氧化碳仍高於許多其他發電方式。