快訊

救市措施傍晚將宣布！證交所通知券商待命改交易程式 跌幅上限可能縮至5%或7%

裕隆發千字文否認拿百億補助 王世堅再批：得了便宜還賣乖

報告：2024年全球新增燃煤裝置容量創20年新低

中央社／ 曼谷6日綜合外電報導

一份報告指出，去年全球新增的燃煤發電裝置容量為20年來最少，但由於中國和印度持續擴增，全球整體燃煤裝置容量仍有所成長。

法新社報導，燃煤發電占全球發電約1/3，而逐步汰除煤炭是實現氣候變遷目標的關鍵之一。

根據多個能源與環境相關研究機構及非政府組織（NGO）共同撰寫的報告，去年全球新增的燃煤裝置容量僅為44GW（百萬瓩），是2004年以來的最低紀錄。

報告指出，儘管如此，新增裝置容量仍超越退役燃煤電廠的總和，意味著全球燃煤整體裝置容量出現淨成長。

路透社報導，根據美國智庫全球能源監測組織（Global Energy Monitor）3日公布的資料，2024年全球燃煤裝置容量略增18.8GW，為20年來的最低增幅，但中國和印度的新增裝置容量抵銷了其他地區的減少。

報告示警，中國去年開工興建的燃煤電廠數量創下新高，印度提出的新燃煤電廠計畫也創紀錄。

國際能源總署（IEA）表示，全球煤炭需求將在2024至2027年間達到高峰，已開發國家煤炭用量的下降將會被新興經濟體的成長抵銷。

IEA指出，中國發電產業約占全球煤炭使用量的1/3，因此中國是否進行轉型將對全球趨勢產生重大影響。報告提到，儘管去年中國的燃煤建設創下新高，但與前2年的爆炸性成長相比，中國的新許可數量有所下降。

在東南亞地區，煤炭驅動印尼等新興經濟體發展，但新的煤炭提案有所減少。報告指出，這是由於印尼、馬來西亞、菲律賓和越南的多項協議與承諾，促使這些國家逐步淘汰煤炭。

然而，報告也指出，在富裕經濟體中，日本和南韓因為「在國內外推廣令人存疑的『脫碳』煤炭技術」，而受到批評。報告示警，這些技術「成本高昂，且不太可能達成穩定氣候所需的大幅減排」。

最具代表性的技術是在燃煤電廠進行氨混燒。雖然用氨替代部分煤炭有助減少排放，但氨的減排效果取決於其生產方式。報告警告，即使使用低碳氨混燒，排放的二氧化碳仍高於許多其他發電方式。

低碳 國際能源總署 氣候變遷 減排

延伸閱讀

警界黑水太深！驚人內幕全被挖「警上添花」成禁片

「Taiwan被當塔利班」遭打臉　愛莉莎莎再曝與印度餐廳老闆對話

生存希望？川普關稅重拳衝擊蘋果 印媒看好「印度製造」優勢

一旦中共圍台，台灣的能源能撐多久？學者給答案了

相關新聞

「黑色星期一」來襲？華爾街祭2020年疫情後最大規模保證金追繳令

金融時報報導，川普宣布對等關稅後引發全球股市暴跌，三名知情人士透露，隨著持倉價值大幅下跌，華爾街多家銀行已要求避險基金客...

美股市值…兩天掉5.4兆美元 那斯達克墜入熊市

美國總統川普祭出高額關稅、中國大陸隨即對等反制，美國股市上周五（4日）聞風再度暴跌，短短兩天內市值蒸發5.4兆美元。隨美...

川普宣布比預期嚴厲的關稅措施 小摩：衰退機率增至60%

美國總統川普宣布比預期嚴厲的關稅措施後，華爾街分析師紛紛調升美國衰退機率預測，摩根大通認為今年美國衰退機率增至60%，下...

關稅戰爆發…美債大漲 Fed降息預期進一步上升

美國公債4日上漲，指標的10年期公債殖利率一度跌破3.9%，反映中國大陸以關稅反擊美國總統川普的消息進一步撼動市場，且經...

油價摔7% 探三年低點…投資人擔憂貿易戰升級會引發經濟衰退

中國大陸對美國展開反擊關稅措施和石油輸出國組織及盟國（OPEC+）意外增產衝擊下，國際油價4日暴跌7%，下探逾三年來最低...

Fed主席鮑爾警告 美通膨將升高…短期不急著調整利率

聯準會（Fed）主席鮑爾警告，美國經濟可能面臨一段物價較高、成長較疲弱的時期，原因是美國總統川普宣布的關稅高出預估。鮑爾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。