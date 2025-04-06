「黑色星期一」來襲？華爾街祭2020年疫情後最大規模保證金追繳令

金融時報報導，川普宣布對等關稅後引發全球股市暴跌，三名知情人士透露，隨著持倉價值大幅下跌，華爾街多家銀行已要求避險基金客戶追加保證金作為貸款擔保，恐怕面臨2020年新冠疫情以來最大規模的保證金追繳令，使得投資者擔憂「黑色星期一」重演。

「黑色星期一」是指1987年10月19日，道瓊工業指數暴跌22.6%，創下美國股市史上最大單日百分比跌幅。全球股市隨之狂瀉，引發金融市場恐慌。

報導指出，部分大型銀行已對客戶發出自2020年以來最大規模的保證金催繳，凸顯出川普新關稅政策所引發的市場動盪，加上中國及其他國家準備祭出報復性關稅，進一步加劇不安情緒。過去這周美國標普500指數跌勢逼近2020年疫情爆發以來最慘紀錄，原油與高風險企業債亦遭到大幅拋售。

一名避險基金主要經紀業務高層表示，「利率、股票和油價全面大跌……是市場各領域同步劇烈波動造成這次保證金追繳的規模」，他形容，這個情況讓人聯想到疫情初期市場的劇烈起伏。

另一家美國大型銀行的券商主管也表示，「我們正主動與客戶接洽，了解其整體投資組合的風險狀況。」

兩名知情人士指出，華爾街的券商團隊4日一早緊急進辦公室，召開全面會議，為發出大量保證金追繳做準備。

根據摩根士丹利券商部門最新周報，3日為美國長/短股票型基金自2016年有紀錄以來表現最差的一天，平均跌幅達2.6％。報告指出，避險基金當日拋售規模接近歷史紀錄，與2023年美國區域銀行危機與2020年新冠疫情股災相當。當日賣壓主要集中在科技巨頭、人工智慧概念股，涵蓋軟體與半導體，以及高端消費品及投資銀行等類股。

避險基金產業動盪的另一個明顯跡象是，向來被視為投資人避險首選的黃金，儘管在全球投資情緒極度低迷的情況下，4日卻下跌了2.9%。

渣打銀行貴金屬分析師庫柏（Suki Cooper）表示，這可能是因為黃金被用來「應付保證金追繳」。