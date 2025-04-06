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川普宣布比預期嚴厲的關稅措施 小摩：衰退機率增至60%

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國總統川普宣布比預期嚴厲的關稅措施後，華爾街分析師紛紛調升美國衰退機率預測，摩根大通認為今年美國衰退機率增至60%，下半年經濟可能一連兩季萎縮。

摩根大通首席美國經濟學家費洛里4日在致客戶報告中寫道：「我們現在認為，在關稅壓力下，實質國內生產毛額（real GDP）將萎縮。」他預測，第3季實質GDP可能萎縮1%，第4季再萎縮0.5%，全年GDP從原估成長1.3%降至負0.3%。

費洛里並預估，美國失業率可能升到5.3%。3月失業率為4.2%。

他認為，聯準會（Fed）6月可能開始降息，並在往後例會逐次降息，直到明年1月底，使聯邦資金利率目標區間從4.25%~4.5%降到2.75%~3%。他說，Fed重視的個人消費支出（PCE）核心物價指數年底前可能升上4.4%，大幅高於2月的2.8%，令Fed為難，但最後勞動市場疲弱，特別是工資成長顯著趨緩，終將說服Fed出手降利率。

另外，摩根大通研究團隊3日調升美國今年衰退機率預測，從40%提高到60%。標普全球認為，美國衰退機率已從上月的25%增加到30%~35%。高盛上周將美國衰退機率從20%提高到35%。

其他銀行也紛紛下修2025年美國經濟預測。巴克萊4日表示，今年美國GDP料將萎縮，「與衰退情況相符」。同日，花旗和瑞銀經濟學家團隊分別把今年美國預估成長率砍到0.1%和0.4%。

失業率 美國經濟

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