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油價摔7% 探三年低點…投資人擔憂貿易戰升級會引發經濟衰退

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

中國大陸對美國展開反擊關稅措施和石油輸出國組織及盟國（OPEC+）意外增產衝擊下，國際油價4日暴跌7%，下探逾三年來最低，投資人擔憂貿易戰升級會引發經濟衰退。

布蘭特原油期貨4日收跌6.5%達每桶65.58美元，寫2021年8月來最低，西德州中級原油期貨下跌7.4%至61.99美元。過去一周，布蘭特原油下跌10.9%，是過去一年半來最大單周跌幅，西德州下跌10.6%，跌幅為兩年來最大。

全球最大石油進口國大陸宣布，將從10日起對所有美國商品加徵34%關稅，以回敬美國總統川普的最新關稅，其他許多國家也都做好報復準備。

OPEC+突然宣布決定增產，進一步使油價受壓。該組織目前目標是在5月增產每日41.1萬桶，比原計劃的每日13.5萬桶多逾三倍。據OPEC+代表表示，這是為了懲罰內部違規增產的國家，蓄意壓低油價。

高盛分析師已將布蘭特和西德州原油的今年12月目標價分別下調5美元，至66美元和62美元。分析師表示：「我們先前示警的兩項重大下行風險正在成真─也就是關稅升級和OPEC+增產。經濟衰退風險升高可能讓油價維持在高波動性。」

國際油價 關稅

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