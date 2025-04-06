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關稅戰爆發…美債大漲 Fed降息預期進一步上升

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國公債4日上漲，指標的10年期公債殖利率一度跌破3.9%，反映中國大陸以關稅反擊美國總統川普的消息進一步撼動市場。路透
美國公債4日上漲，指標的10年期公債殖利率一度跌破3.9%，反映中國大陸以關稅反擊美國總統川普的消息進一步撼動市場。路透

美國公債4日上漲，指標的10年期公債殖利率一度跌破3.9%，反映中國大陸以關稅反擊美國總統川普的消息進一步撼動市場，且經濟疑慮使得交易人士對聯準會（Fed）降息預期進一步上升。

美國2年期公債殖利率4日下滑8.3個基點至3.605%，盤中一度下探至3.465%，為2022年9月來最低；基準的10年期公債殖利率一度降至3.86%的六個月低點，但稍後回升至3.992%，原因是美國公布強勁的就業數據，加上Fed主席鮑爾的言論顯示央行聚焦關稅對通膨的影響，削弱市場對立即降息預期，導致公債漲勢稍有收斂。

儘管如此，貨幣市場目前已幾乎完全消化今年可能降息四次，每次各降1碼的預期；降息五次機率超過50%，高於周三宣布前預期的三次降息。

根據芝商所的FedWatch工具，目前市場對Fed在5月6-7日會議上降息至少1碼預期機率為31.8%，高於前一交易日的21.9%。

TD證券的利率策略師尼夫魯茲表示：「今日所有一切都是由市場對經濟將遭受重大打擊的預期所驅動。」

美國30年期公債殖利率跌10.1個基點至4.383%，盤中一度跌至四個月來低點4.331%。

大陸4日宣布將對所有來自美國的進口品課徵34%關稅，這是中國與川普貿易戰的最嚴重升級，加劇全球經濟衰退疑慮，並導致股市崩跌，促使投資人逃向避險資產，引發美債價格大漲，殖利率大跌。

隨後鮑爾表示新關稅的經濟影響可能遠大於預期，這是自Fed在3月19日宣布維持利率不變以來，鮑爾首次公開發表談話。

川普同日呼籲聯準會降息，他前一天還表示樂見10年期公債殖利率下滑。財政部長貝森特已多次表示，壓低公債殖利率是政府的優先目標。

殖利率 美國公債 降息

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