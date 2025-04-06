美股市值…兩天掉5.4兆美元 那斯達克墜入熊市

美國總統川普祭出高額關稅、中國大陸隨即對等反制，美國股市上周五（4日）聞風再度暴跌，短短兩天內市值蒸發5.4兆美元。隨美國和中國大陸你來我往的關稅即將生效且難見轉圜，投資人不敢樂觀。

道瓊工業指數繼前一交易日大跌1,679點後，上周五又暴跌2,231點；標普500指數和那斯達克綜合指數上周五跌幅更甚，分別大跌6%和5.8%。科技股全面走跌，蘋果、亞馬遜等大型科技股領跌，拖累那斯達克綜合指數自去年12月中高點回落逾兩成，正式陷入「熊市」。

標普500指數一周來重挫9.1%，寫五年前新冠疫情以來最慘烈單周頹勢。費城半導體指數上周五跌7.6%，台積電（2330）ADR再跌6.7%，一周來各跌逾16%和11%。

川普10%普遍關稅已於5日生效，對多國課徵更高的「對等關稅」將於周三（9日）上路；中國上周五宣布對所有美國進口商品加徵34%關稅，也將同步生效。

巴克萊全球研究部主管拉賈迪亞克夏說：「如果這些對等關稅在4月9日之前沒有被撤回，我看是不會，那美國和歐盟很可能都會陷入衰退。除非這場全球貿易戰很快結束，否則我們認為美國今年將步入衰退。」

衡量美股預期波動性的指標、有「恐慌指數」之稱的VIX指數上周五大漲15.1點至45.3，寫下2020年以來最高水準。

瑞士百達資產管理公司首席策略師帕歐里尼說：「市場血流成河，更大的痛苦顯然還在後頭，因為愈演愈烈的貿易戰有可能讓美國經濟陷入衰退。」 「中國報復不足為奇。但這也無可避免會導致衰退，損害已經造成，除非川普讓步。」

花旗策略師克羅納特指出，不論最後是否談成協議，對消費者和企業信心打擊恐怕已經造成。

分析師警告，標普500指數已自今年高點回落逾17%，且跌破去年8月的谷底5,200點的支撐線，也可能會陷入空頭。

Roth MKM首席技術策略師歐哈拉說：「我不想太悲觀，但如果投資人不進場，可能會非常難熬。」