重新評估關稅影響 任天堂Switch 2預購延後

美國總統川普2日針對全球宣布對等關稅措施，日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）也受影響，原訂於9日開放美國市場預購Switch 2新主機的計畫臨時喊卡，官方坦言，必須重新評估關稅與市場變動所帶來的影響，但6月5日發售的計畫沒有變。

任天堂於2日舉行網路發表會，宣布最新遊戲機Switch 2將於幾天內開放預購，但如今計畫取消，稱「為了評估關稅衝擊與市場情勢的潛在變化，Switch 2美國預購將不會在原定的4月9日開始。」任天堂也說，Switch 2將會按照原定計畫，於6月5日正式上市。

此次延後預購時間，將給予任天堂更多重思Switch 2定價的時間，但Switch 2美國版售價449.99美元（新台幣1萬4625元），這樣的價格對任天堂的遊戲機來說，已是意外地高，因任天堂前幾代主機通常都會比Sony的PlayStation和微軟的Xbox便宜一些，例如2017年發布的初代Switch，定價299美元，經通膨調整後，相當於2025年的389美元左右。

川普宣布的普遍關稅，除了對日本進口商品課徵24%的關稅，也包含對越南進口商品課徵46%的關稅。