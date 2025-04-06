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美IPO市場面臨急凍

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國的首次公開發行股票（IPO）市場原本今年還有重新振作的微光，如今已經熄滅。川普關稅挑起貿易戰，顛覆全球經濟，數十億美元計的併購與IPO市場隨之急凍。

華爾街日報引述知情人士報導，線上票券交易平台StubHub、先買後付金融科技公司Klarna，已先後決定本周開始的IPO投資說明會（roadshow）。另一家金融科技公司Chime也暫不向監管機關遞件，延後IPO計畫；網路物理治療公司Hinge Health預定本月底要IPO，現在正密切觀察市場變化。

另外，已在推動IPO的加密幣公司Circle Internet Financial如今觀望市況發展，再決定要不要繼續推進進度。美股在川普宣布對等關稅後的3日和4日兩個交易日，已合計跌掉5.4兆美元。

美國IPO市場過去三年狀況不佳，許多銀行家和律師本來寄望今年市場可以回到正軌，誰知貿易戰攪動股市，投資人與業者如今都惴惴不安。

據了解，StubHub的IPO顧問擔憂投資人本周將會沒有時間來參加說明會，或是要分心關注市場變動。這不是StubHub第一次延後IPO，去年夏天，他們已經因為新股市場低迷而決定按兵不動。

IPO 金融科技

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