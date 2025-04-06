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微軟AI助理記得你的喜好 迎戰Google、亞馬遜產品

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
微軟宣布將推出「Copilot」的個人化版本，具備「記憶」功能，且能回想起重要細節，像是家人的生日和嗜好。（美聯社）
微軟宣布將推出「Copilot」的個人化版本，具備「記憶」功能，且能回想起重要細節，像是家人的生日和嗜好。（美聯社）

微軟公司發表人工智慧（AI）助理「Copilot」的升級版，可記憶使用者的喜好進而付諸行動，力圖以客製化功能鞏固AI領先地位，並且挑戰競爭對手Google、亞馬遜的AI加持版數位助理產品。

微軟4日舉行成立50周年慶祝活動，出席盛會的包括公司創辦人蓋茲和前執行長鮑默爾。會中，微軟宣布將推出「Copilot」的個人化版本，具備「記憶」功能，且能回想起重要細節，像是家人的生日和嗜好。

微軟消費者AI部門執行長蘇萊曼向與會者展示新款「Copilot」的一些本領，例如記錄使用者飲食、看電影或昔日度假的偏好，然後自行上網訂座、訂票、預約或選購商品。他說：「現在，Copilot能夠做名符其實的事情。」但他強調，新AI功能的控制權仍掌握在使用者手中。

蘇萊曼曾參與創辦Google DeepMind部門，一年多前加入微軟。「Copilot」功能升級不僅象徵微軟消費者AI技術大躍進，也凸顯微軟調整策略、降低對OpenAI的依賴。

瞄準企業用戶的產品，像是365職場和Azure雲端，協助推升獲利，並為集團貢獻逾四分之三的營收。但微軟正設法運用AI重塑形象，扭轉在消費者市場占有率落後蘋果、亞馬遜和Google的劣勢。

蘇萊曼曾表示，要打造一個不只會閒聊的聊天機器人，需要具備順應使用者喜好和需求調整的能力。他預期，更先進、個人化的AI將永遠改變電腦使用方式。

AI 微軟 消費

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