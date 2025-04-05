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美股連崩2天！500大億萬富豪財富蒸發創紀錄 他卻成榜上少數贏家
川普宣布對等關稅後的周四（3日）、周五（4日）兩個股市交易日，彭博億萬富豪排行榜全球500大富豪的合計財富蒸發金額，創下紀錄，達到5,370億美元。美股標普500指數兩天跌了10.5%，那斯達克綜合指數跌了11.4%。
根據彭博億萬富豪排行榜的資料，4日榜上富豪們的財富單日蒸發3,290億美元，是2020年3月新冠疫情重擊高峰以來最大，比起3日的2,080億美元蒸發額，又再擴大。榜單上的500大富豪，90%在4日這一天財富減少，平均減幅3.5%。
其中最大苦主是特斯拉執行長馬斯克。特斯拉股價4日重挫逾10%，從3日開盤到4日收盤，讓馬斯克的身價少了310億美元。臉書母公司Meta Platforms執行長祖克柏兩天內財富縮水270億美元，因為Meta兩天股價崩跌近14%。
馬斯克儘管身價銳減至3,020億美元，仍居彭博億萬富豪排行之冠，是全球首富。目前排名第二是亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯，身價1,930億美元。第三是祖克柏，財富淨值1,790億美元。
4日榜上少數贏家之一是運動品牌Nike的創辦人奈特（Phil Knight），Nike股價在周五反彈2.8%，因為川普說，他和越南領導人蘇林，就是否可能取消46%相等關稅，通了「非常有成果」的電話。Nike大多數的產品是在越南製造。奈特的身價因而由3日的30億美元損失，略微回補了8,400萬美元。
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