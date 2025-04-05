川普下令TikTok期限展延75天 傳沃爾瑪擬參與併購
美國總統川普今天表示，將短影音應用程式TikTok尋找非中國買家、否則將禁止在美國營運的期限展延75天。
綜合法新社和路透社報導，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出：「一樁交易需更多工作以確保所有必要的批准都獲得簽署，這是我簽行政命令讓TikTok得以延續75天營運的原因。」
美國廣播公司新聞網（ABC News）記者指出，零售業巨擘沃爾瑪公司（Walmart）考慮加入投資集團收購TikTok。
美國廣播公司新聞網記者王思琳（Selina Wang）今天在社群媒體X發文指出，沃爾瑪正在考慮加入一個由投資者組成的團體以收購TikTok。
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