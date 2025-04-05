鮑爾警告通膨將升高 對降息仍持審慎態度

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
Fed主席鮑爾。美聯社
Fed主席鮑爾。美聯社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾4日警告，美國經濟可能面臨一段高物價、弱成長的時期，因為川普宣布的關稅高出預估。鮑爾暗示Fed對於如何因應關稅衝擊持審慎態度，因為Fed要確定一次性的物價上漲不會造成持久性的通膨升高。

他指出，Fed對目前採取的「觀望」立場仍然放心，且Fed聚焦於確定民眾在關稅上升後，對通膨的預期是否將會減緩。

儘管鮑爾承認經濟成長減弱的「下檔」風險已經升高，但現在要說Fed將調整利率以緩和經濟走下坡，仍為時過早。他表示，「儘管不確定性仍高，但現在已經清楚關稅升幅比預期高出甚多」，且物價上漲與成長減緩的衝擊可能比預期更大。

Fed官員聚焦於關稅上升的衝擊被吸收之後，經濟將如何演變；他們尤其關注消費者及企業如何預期未來幾年的通膨走勢，因為他們相信通膨預期將會自我實現。經濟學者預測今年通膨率將因為新關稅措施，而比原先的升幅至少高出1個百分點。

鮑爾警告即便在物價暫時性上漲之後，通膨仍可能居高。他表示，「儘管關稅高度可能至少暫時性推升通膨，但也可能這項效應會更持久。」他指出，要避免這種結果，所依賴的因素包括物價上升的幅度，以及經濟要花多久才能吸收掉關稅的衝擊。他強調，「我們的責任是使較長期的通膨預期維持穩定，並確定一次性物價上漲不會成為持久的通膨問題」。

鮑爾在聚焦於通膨的同時，也強調官員相信他們對於關稅造成的經濟弱化，並沒有多少先制性的因應能力；這意味著Fed只有在失業增加及支出減緩真正發生之後，才會關注如何緩和這些衝擊；換言之，Fed對經濟減弱只能因應，比較不能預防。

Fed 通膨 關稅

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