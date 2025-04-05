避險資金湧入 美公債殖利率跌破4%

美國10年期公債殖利率跌破4%，是去年10月來首見，顯示美國總統川普築起的關稅牆高於預期，不僅助長避險資產買盤，也加深經濟衰退疑慮，促使更多交易員押注聯準會（Fed）今年可能降息四次之多。

基準的美國10年期公債殖利率繼3日盤中短暫跌破4%後，4日進一步跌破3.9%，跌至3.888%；對Fed利率政策敏感的2年期殖利率同步降至3.498%；5年期殖利率跌到3.6600%。以上殖利率全面跌到六個月來最低水準。

全球股市重挫，投資資金湧入公債市場規避風險，也助漲美債價格。債券殖利率與價格呈反向關係。

隨著川普關稅掀起貿易戰、加深全球經濟衰退顧慮，期貨交易員如今認為，Fed今年底前可能累計降息超過1個百分點，相當於四度調降利率1碼（0.25個百分點）。摩根大通預測，年底前全球經濟陷入衰退的機率已升高，從原估的40%升至60%。

PGIM固定收益公司首席投資策略師暨全球債券主管提普說：「無庸置疑，衰退機率已升高。一旦經濟向下沉淪，信用利差可能擴大，但公債殖利率下滑會推升債券報酬率。」

儘管川普關稅可能推升通膨風險，多數分析師在「解放日」關稅宣布後繼續看漲美國公債後市。