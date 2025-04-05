陸報復美 全球股市賣壓不止

在美國總統川普宣布對等關稅引發全球股市崩跌後，中國大陸昨天迅速回擊，宣布對美國產品展開全面報復，關稅戰加劇引發全球股市賣壓不止，美股三大指數四日早盤續跌逾百分之二，歐股全面重挫逾百分之三，亞股倒成一片。

債券天王葛洛斯警告，想逢低承接的股票投資人最好暫時保持觀望，此時進場的危險性堪比接刀。

有「末日博士」稱號的經濟學家羅比尼預測，在川普減弱對全球貿易的打擊力道之前，股市可能還會深度回檔，「基於不確定性瀰漫，這波回檔可能還會更深一些。即使未來幾周美國開始與各國談判，令市場覺得壓力下降，但回檔還會更深一點，之後才會見底」。

美股三大指數三日急洩百分之四至百分之六，是新冠疫情以來最大單日跌幅，其中道瓊工業指數崩跌一六七九點。

亞股四日賣壓不止，日經二二五指數續挫九五五點，從歷史高峰回落百分之二十，跌入熊市，東南亞股市跌勢尤深，新加坡、菲律賓、泰國曼谷、及越南股市都跌到多月來低點。

中國大陸的反擊也再度引爆美歐股市重挫，美股三大指數四日早盤全跌逾百分之二，道瓊工業指數再度暴跌逾千點，科技七雄與晶片類股續挫，ＶＩＸ跳漲百分之三十一點九，歐洲股市跌逾百分之四。

此外，布蘭特油價四日盤盤中跌百分之三點六至每桶六十七點六四美元，西德州油價下挫百分之三點八至每桶六十四點三八美元」，紐約黃金現貨跌百分之○點二，報每英兩三千一百一十美元。