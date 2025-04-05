市場押Fed 2025年降息4碼

美國總統川普的對等關稅措施，加劇經濟衰退憂慮，促使市場押注美、歐、英央行將都將加碼降息，預期聯準會（Fed）今年將降息4碼，歐洲央行（ECB）與英國央行則各將降息3碼。

貨幣市場預測，Fed今年底前將會降息四次、每次1碼，共計1個百分點，高於先前預期的3碼，並且預估將在6月降息1碼。

Fed官員曾說，就業市場仍具韌性，加上通膨黏著，希望能按兵不動一段時間，並且觀望川普關稅政策的發展。

在歐洲，市場押注ECB今年底前將降息3碼， 預期終點利率將是1.75%，是去年12月中以來首見。目前ECB的存款利率為2.5%。

交易員也預期英國央行今年底前將降息3碼（共75個基點），降幅大於本周稍早押注的65個基點，並預測5月降息機率為90%。RSM英國公司經濟學家皮尤表示，對英國經濟來說，關稅措施意味著英國經濟的「最好（情況）為再停滯一年」，估算對未來一年經濟的影響介於0.2%-0.5%。