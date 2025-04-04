韓媒報導，三星電子據傳正與多家主要客戶討論調漲記憶體晶片價格，提議要將價格由目前的水準調高3%-5%。

韓國每日經濟新聞英文版Pulse報導，半導體業的消息來源透露，三星電子的半導體定價政策一向抱持著保守立場，在供應過剩和需求減緩時，總是難以漲價。不過這次情況改觀了，在川普終究會對半導體課稅的擔憂之下，客戶開始囤貨，記憶體晶片的需求因而大增。

在川普政府陸續宣布幾輪關稅措施之後，半導體目前還倖免於難，不過根據美媒最新報導，川普3日在空軍一號專機上，對隨行記者表示，很快就會對半導體開徵關稅。

市場研究公司DRAMeXchange的資料顯示，就動態隨機存取記憶體（DRAM）而言，一般個人電腦使用的DDR4在3月的價格，連續第四個月持平在1.35美元，但用於高階電腦和伺服器的DDR5上漲12%至4.25美元，NAND Flash的價格也有9.6%漲幅。

南韓晶片業人士說，去年一整年記憶體晶片供應過剩，主要業者因而減產，使最近供應降低。中國大陸的人工智慧（AI）裝置卻在這個時候增加，產業也更朝自動化發展，於是逐漸帶動價格上揚。

三星決定漲價也是為了向同業看齊。全球第三大DRAM製造商美光稍早通知了客戶，即將調漲價格。