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美國強力撮合！傳台積電與英特爾合作 法人分析後續影響

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
路透社引述《The Information》報導指出，台積電將與英特爾達成初步協議，計劃成立合資企業，共同經營英特爾在美國的晶圓製造廠。路透
路透社引述《The Information》報導指出，台積電將與英特爾達成初步協議，計劃成立合資企業，共同經營英特爾在美國的晶圓製造廠。路透

路透社引述《The Information》3日報導指出，台積電（2330）將與英特爾達成初步協議，計劃成立合資企業，共同經營英特爾在美國的晶圓製造廠，台積電將持有新公司20%的股份，市場傳是美國政府強力撮合，法人表示，市場短期趨於保守，美國關稅提高是現在最大的問題，這將可能引發經濟衰退，科技需求下滑，半導體間接受影響。政策因素干擾下，現在對台積電等半導體廠持保守的看法。

法人指出，白宮主導英特爾與台積電高層達成初步協議，計畫成立合資企業運營 Intel Fab。英特爾及美國半導體公司持多數股份，台積電持 20%，但不會以現金出資，而是提供製造經驗並培訓英特爾員工。

不過，部分英特爾高管認為，若新公司主要採用台積電製程，英特爾可能需要大幅更換設備，等同於業務逐步轉向台積電。顯示出英特爾內部對合作的分歧。

法人表示，如同，若非美國政府主導，這類合作案成功率低。如同聯電（2303）與 GlobalFoundries 的合併也是美國政府主導，顯示華府積極介入半導體產業布局。台積電此次與英特爾可能採「2024 年 Intel & 聯電」模式：台積電負責代工廠營運，但技術仍以英特爾為主，以降低技術文化衝突。這樣的合作方案對台積電的影響是最小。

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