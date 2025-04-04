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Fed兩官員：利率定位仍然良好 不急於調整

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）副主席傑佛森（Philip Jefferson）。 路透
美國聯準會（Fed）副主席傑佛森（Philip Jefferson）。 路透

美國聯準會（Fed）副主席傑佛森周四（3日）表示，儘管美國貿易、移民和監管政策的重大變化導致經濟前景面臨高度不確定性，當前利率定位仍然處於能夠因應這些風險的良好位置。Fed理事庫克在另一場合也說，雖然壓制通膨的進展今年可能停滯，目前應該暫時維持利率不變。

傑佛森（Philip Jefferson）周四在亞特蘭大聯準銀行的一個活動中演講，演講內容並沒有評估前一天美國總統川普剛宣布的新關稅措施，但在後來的問答時段裡表示，貿易政策的不確定性並沒有因而消除。

他說：「貿易仍然存在大量不確定性，而這種程度的不確定性自然會影響民眾和企業的投資與消費決策。因此我們花時間仔細思考其影響，是重要的。」

傑佛森預期今年美國勞動力市場可能「溫和走軟」，持續的不確定性可能拖累經濟活動。但「在我看來，沒有必要急於進一步調整政策利率」，他強調，要等待政府政策如何影響經濟出現更多訊息，再行動。

聯準會理事庫克（Lisa Cook）則是在匹茲堡大學的演講中提到，「目前我更重視通膨偏向往上、經濟成長偏向往下行的風險情境」，她說，「這種通膨率一開始變高、經濟成長放緩的情境，可能對貨幣政策構成挑戰」。

然而庫克也認為，Fed當前的政策立場，處於可以反應經濟發展的良好位置。她表示，「我可以想像利率更久地維持在當前水平，或是較快降息的情境，這取決於通膨和失業率的演變」，「現在，我們可以保持耐心，但要保持警覺」。

彭博資訊指出，經濟學家普遍預期，川普關稅措施連發，將推升通膨並削減經濟成長，令聯準會繼續採取觀望態度。部分Fed觀察家相信，如果經濟態勢與聯準會的就業和通膨目標發生衝突，川普關稅可能迫使Fed要做出艱難選擇。

Fed 經濟發展 通膨

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